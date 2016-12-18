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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Эйпен
Андерлехт - Эйпен: обзор матча 18 декабря 2016
Андерлехт
18.12.2016, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Эйпен
8'
С. Ханни
21'
Л. Дендокер
61'
Л. Дендокер
90'
С. Ханни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Эйпен
ГОЛ! 4:0!
С. Ханни
90'
77'
Замена
Ф. Толемесс
️️️️
М. Силла
Замена
Э. Сова
️️️️
М. Бруно
77'
Замена
Д. Капель
️️️️
Н. Станчу
70'
ГОЛ! 3:0!
Л. Дендокер
61'
ГОЛ! 2:0!
Л. Дендокер
21'
ГОЛ! 1:0!
С. Ханни
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
5
Кара
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Эйпен
3
Фахад Аль-Абдулрахман
ЦЗ
42
Петер Хаккенберг
ЦЗ
2
Ибраим Диалло
ЦЗ
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
22
Сиб Блондель
ЦЗ
91
Хосе Мария Касес
ЦП
18
Гай Дуфур
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
25
Стефан Баджи
ЦП
49
Йорн Ванкамп
ЦФ
Эйпен
77
Йозеф Бирсар
ВР
27
Нтутхуко Радебе
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
19
Флориан Толемесс
ЦФ
4-4-1-1
23
Букс
5
Кара
17
Нуйтинк
37
Обрадович
31
Нахар
18
Дендокер
18
Тилеманс
94
Ханни
10
Станчу
17
Бруно
91
Теодорчик
3-2-2-1
2
Диалло
5
Дианье
22
Блондель
3
Аль-Абдулрахман
42
Хаккенберг
91
Касес
18
Дуфур
14
Силла
17
Бруно
41
Сова
41
Сова
17
Бруно
10
Станчу
17
Капель
17
Капель
10
Станчу
14
Силла
19
Толемесс
19
Толемесс
14
Силла
Остались в запасе
Андерлехт
Эйпен
33
Дави Руф
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
49
Йорн Ванкамп
ЦФ
77
Йозеф Бирсар
ВР
27
Нтутхуко Радебе
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
49
Йорн Ванкамп
ЦФ
Остались в запасе
77
Йозеф Бирсар
ВР
27
Нтутхуко Радебе
ЦЗ
25
Джордж Ямабо
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Андерлехт - Эйпен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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