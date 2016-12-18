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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Сампдория
Кьево - Сампдория: обзор матча 18 декабря 2016
Кьево
18.12.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
9'
Р. Меджиорини
42'
С. Пеллисьер (П)
90+3'
П. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Сампдория
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
П. Шик
Пас отдал
В. Реджини
Замена
М. Иско
️️️️
В. Бирса
83'
77'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Э. Баррето
Желтая карточка
Н. Сполли
61'
58'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Р. Альварес
Замена
Н. Ригони
️️️️
Л. Кастро
56'
54'
Замена
П. Шик
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
Н. Сполли
️️️️
А. Гамберини
45'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Пеллисьер
42'
41'
Желтая карточка
К. Пуджиони
18'
Желтая карточка
В. Реджини
ГОЛ! 1:0!
Р. Меджиорини
Пас отдал
Л. Кастро
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
69
Никола Ригони
ОП
30
Ламин Джаллоу
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Сампдория
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
31
Филип Джуричич
АП
13
Педру Перейра
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-1-2-1-2
70
Соррентино
3
Дайнелли
5
Гамберини
29
Каччиаторе
21
Фрей
16
Радованович
18
Де Гузман
19
Кастро
23
Бирса
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
2-1-4-1-2
1
Пуджиони
14
Шкриньяр
13
Реджини
34
Торрейра
8
Баррето
26
Прат
17
Паломбо
7
Сала
11
Альварес
27
Квальярелла
10
Муриэль
5
Гамберини
2
Сполли
2
Сполли
5
Гамберини
19
Кастро
69
Ригони
69
Ригони
19
Кастро
23
Бирса
22
Иско
22
Иско
23
Бирса
11
Альварес
8
Фернандеш
8
Фернандеш
11
Альварес
8
Баррето
31
Джуричич
31
Джуричич
8
Баррето
27
Квальярелла
14
Шик
14
Шик
27
Квальярелла
Остались в запасе
Кьево
Сампдория
30
Ламин Джаллоу
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
13
Педру Перейра
ПВ
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
30
Ламин Джаллоу
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Кьево - Сампдория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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