Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла
Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла: обзор матча 18 декабря 2016
Куинз Парк Рейнджерс
18.12.2016, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
75'
Д. Коджиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла
90'
+3
Желтая карточка
М. Банн
89'
Замена
Э. Вествуд
️️️️
Г. Гарднер
84'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
Д. Коджиа
Желтая карточка
М. Луонго
81'
Замена
Д. Макки
️️️️
Т. Чери
78'
75'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коджиа
Пас отдал
А. Хаттон
71'
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Р. МакКормак
64'
Желтая карточка
Д. Честер
Замена
О. Шодипо
️️️️
П. Вшолек
62'
Замена
И. Силла
️️️️
К. Вашингтон
45'
43'
Желтая карточка
М. Йединак
31'
Пенальти не реализован!
Д. Коджиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
37
Альберт Адома
ПП
44
Росс МакКормак
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
12
Джейми Макки
ЦП
30
Сандро
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
26
Идрисса Силла
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Смитис
5
Онуоха
24
Холл
24
Перч
21
Бидуэлл
6
Линч
9
Чери
21
Луонго
7
Нгбакото
22
Вшолек
14
Вашингтон
4-4-2
31
Банн
17
Бэйкер
17
Честер
21
Хаттон
23
Амави
37
Адома
15
Йединак
20
Гарднер
10
Бакуна
26
Коджиа
44
МакКормак
9
Чери
12
Макки
12
Макки
9
Чери
22
Вшолек
30
Шодипо
30
Шодипо
22
Вшолек
14
Вашингтон
26
Силла
26
Силла
14
Вашингтон
20
Гарднер
8
Вествуд
8
Вествуд
20
Гарднер
44
МакКормак
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
44
МакКормак
26
Коджиа
39
Жестеде
39
Жестеде
26
Коджиа
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла
13
Мэтт Ингрэм
ВР
30
Сандро
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
30
Сандро
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Астон Вилла
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Лофтус Роуд
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+