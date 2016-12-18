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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Америка - Атлетико Насьональ
Америка - Атлетико Насьональ: обзор матча 18 декабря 2016
Америка
18.12.2016, воскресенье, 10:00
Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Атлетико Насьональ
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Статистика матча Америка - Атлетико Насьональ
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