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    Расписание матчей 29-01-2017

    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2016/2017), 19 тур
    29 января, воскресенье
    13:30
    Генчлербирлиги
    1:1
    Османлыспор
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    15:00
    Истанбул Башакшехир
    1:0
    Бурсаспор
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    16:00
    Трабзонспор
    4:0
    Газиантепспор
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    19:00
    Кайсериспор
    4:1
    Фенербахче
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 23 тур
    29 января, воскресенье
    14:00
    Нумансия
    2:0
    Хетафе
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    18:00
    Кордоба
    1:1
    УКАМ Мурсия
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    20:00
    Мальорка
    0:0
    Кадис
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    20:00
    Альмерия
    3:0
    Реал Ов
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    22:00
    Сарагоса
    1:1
    Луго
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 20 тур
    29 января, воскресенье
    14:00
    Бетис
    1:1
    Барселона
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    18:15
    Эспаньол
    3:1
    Севилья
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    20:30
    Атлетик
    2:1
    Спортинг
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    22:45
    Реал
    3:0
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 22 тур
    29 января, воскресенье
    14:30
    Торино
    1:1
    Аталанта
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    17:00
    Кальяри
    1:1
    Болонья
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    17:00
    Кротоне
    4:1
    Эмполи
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    17:00
    Сампдория
    3:2
    Рома
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    17:00
    Сассуоло
    0:2
    Ювентус
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    2:1
    Милан
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    17:00
    Фиорентина
    3:3
    Дженоа
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    22:45
    Наполи
    1:1
    Палермо
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 20 тур
    29 января, воскресенье
    14:30
    Херенвен
    0:0
    Гронинген
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    16:30
    Витесс
    2:1
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    16:30
    Аякс
    3:0
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    16:30
    Зволле
    1:2
    Твенте
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    18:45
    Фейеноорд
    4:0
    НЕК
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2016/2017), 1/16 финала
    29 января, воскресенье
    15:00
    Миллуолл
    1:0
    Уотфорд
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    15:30
    Фулхэм
    4:1
    Халл Сити
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    17:00
    Саттон Юнайтед
    1:0
    Лидс
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    19:00
    Манчестер Юнайтед
    4:0
    Уиган Атлетик
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 18 тур
    29 января, воскресенье
    16:00
    Панатинаикос
    0:0
    Левадиакос
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    18:15
    Атромитос
    1:1
    ПАС
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    18:15
    Панетоликос
    0:1
    ПАОК
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    18:15
    Платаниас
    2:1
    Керкира
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    20:30
    Верия
    1:2
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017), 22 тур
    29 января, воскресенье
    16:00
    Селтик
    4:0
    Хартс
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 24 тур
    29 января, воскресенье
    16:30
    Гент
    2:0
    Брюгге
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    20:00
    Андерлехт
    0:0
    Стандард
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    22:00
    Роял Мускрон-Перувельц
    3:0
    Эйпен
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 22 тур
    29 января, воскресенье
    17:00
    Ницца
    3:1
    Генгам
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    19:00
    Тулуза
    0:3
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    23:00
    ПСЖ
    1:1
    Монако
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 18 тур
    29 января, воскресенье
    17:30
    Фрайбург
    2:1
    Герта
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    19:30
    Майнц
    1:1
    Боруссия
    Матч завершен
    Кубок африканских наций 2017, 1/4 финала
    29 января, воскресенье
    19:00
    ДР Конго
    1:2
    Гана
    Матч завершен
    29 января, воскресенье
    22:00
    Египет
    1:0
    Марокко
    Матч завершен
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