декабрь 2016
январь 2017
Турция. Суперлига (2016/2017), 19 тур
29 января, воскресенье
13:30
Матч завершен
29 января, воскресенье
15:00
Матч завершен
29 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
29 января, воскресенье
19:00
Матч завершен
Испания. Сегунда (2016/2017), 23 тур
29 января, воскресенье
18:00
Матч завершен
Испания. Примера (2016/2017), 20 тур
Италия. Серия А (2016/2017), 22 тур
29 января, воскресенье
17:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2016/2017), 20 тур
29 января, воскресенье
16:30
Матч завершен
29 января, воскресенье
16:30
Матч завершен
Англия. Кубок (2016/2017), 1/16 финала
29 января, воскресенье
17:00
Матч завершен
29 января, воскресенье
19:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2016/2017), 18 тур
29 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
29 января, воскресенье
18:15
Матч завершен
29 января, воскресенье
20:30
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017), 22 тур
Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 24 тур
Франция. Лига 1 (2016/2017), 22 тур
Германия. Бундеслига (2016/2017), 18 тур