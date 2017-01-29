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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Нумансия - Хетафе
Нумансия - Хетафе: обзор матча 29 января 2017
Нумансия
29.01.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Сегунда, 23 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нумансия - Хетафе
77'
Замена
А. Форлин
️️️️
М. Ласен
67'
Желтая карточка
Д. Суарес
2'
Желтая карточка
Кала
Начало матча
Статистика матча Нумансия - Хетафе
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Лос Пайаритос
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