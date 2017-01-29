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Расписание матчей
Англия. Кубок
Саттон Юнайтед - Лидс
Саттон Юнайтед - Лидс: обзор матча 29 января 2017
Саттон Юнайтед
29.01.2017, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Лидс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Саттон Юнайтед - Лидс
90'
Желтая карточка
Х. Сако
82'
Вторая желтая
Л. Купер
57'
Замена
Х. Сако
️️️️
С. Даллас
32'
Желтая карточка
Т. Дентон
18'
Желтая карточка
Л. Купер
Начало матча
Статистика матча Саттон Юнайтед - Лидс
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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