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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Болонья
Кальяри - Болонья: обзор матча 29 января 2017
Кальяри
29.01.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
90+2'
М. Боррьелло
64'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Болонья
ГОЛ! 1:1!
М. Боррьелло
90'
+2
90'
+1
Красная карточка
Э. Крафт
90'
Замена
В. Торосидис
️️️️
М. Дестро
88'
Красная карточка
Ф. Вивиани
Замена
Б. Саламон
️️️️
Д. Дессена
86'
80'
Желтая карточка
Ф. Вивиани
Замена
С. Мянго
️️️️
Л. Чеппителли
78'
72'
Замена
Ф. Вивиани
️️️️
А. Надь
64'
ГОЛ! 0:1!
М. Дестро
Пас отдал
Л. Крейчи
62'
Замена
С. Верди
️️️️
Ф. Ди Франческо
35'
Желтая карточка
Г. Донса
Желтая карточка
П. Тахцидис
31'
13'
Желтая карточка
Д. Майетта
Желтая карточка
М. Сау
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
АП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
6
Адам Надь
ЦП
30
Годфред Донса
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кальяри
22
Габриэл
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
36
Андреа Мастино
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
38
Федерико Серра
ЦП
34
Матиас Антонини Луи
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
14
Лука Риццо
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
90
Симоне Верди
АП
98
Аарон Маттиа Табакки
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
3-2-2-1-2
77
Рафаэль
19
Капуано
23
Чеппителли
22
Алвеш
4
Писакане
22
Исла
27
Дессена
77
Тахцидис
8
Ди Дженнаро
25
Сау
22
Боррьелло
4-1-2-1-2
83
Миранте
17
Крафт
22
Майетта
6
Оиконому
25
Масина
5
Пульгар
30
Донса
6
Надь
29
Ди Франческо
21
Дестро
7
Крейчи
23
Чеппителли
13
Мянго
13
Мянго
23
Чеппителли
27
Дессена
18
Саламон
18
Саламон
27
Дессена
21
Дестро
35
Торосидис
35
Торосидис
21
Дестро
6
Надь
43
Вивиани
43
Вивиани
6
Надь
29
Ди Франческо
90
Верди
90
Верди
29
Ди Франческо
Остались в запасе
Кальяри
Болонья
38
Федерико Серра
ЦП
34
Матиас Антонини Луи
ЦП
36
Андреа Мастино
ЦЗ
22
Габриэл
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
98
Аарон Маттиа Табакки
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
14
Лука Риццо
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
38
Федерико Серра
ЦП
34
Матиас Антонини Луи
ЦП
36
Андреа Мастино
ЦЗ
22
Габриэл
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Остались в запасе
98
Аарон Маттиа Табакки
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
14
Лука Риццо
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Кальяри - Болонья
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Сант-Элия
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