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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Милан
Удинезе - Милан: обзор матча 29 января 2017
Удинезе
29.01.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
2 : 1
Завершен
Милан
31'
С. Теро
73'
Р. Де Пауль
8'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Милан
Замена
Т. Арто
️️️️
Р. Де Пауль
90'
+2
Желтая карточка
Г. Анджелла
83'
74'
Замена
Л. Вангиони
️️️️
М. Де Шильо
ГОЛ! 2:1!
Р. Де Пауль
Пас отдал
Я. Янкто
73'
Замена
А. Аднан
️️️️
С. Фофана
72'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
71'
71'
Замена
Д. Лападула
️️️️
К. Бакка
Желтая карточка
Самир
62'
54'
Желтая карточка
А. Романьоли
45'
+4
Желтая карточка
М. Пашалич
ГОЛ! 1:1!
С. Теро
Пас отдал
Э. Халлфредссон
31'
Замена
Г. Анджелла
️️️️
Д. Фараони
30'
27'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Д. Бонавентура
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Сусо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
42
Секо Фофана
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
77
Сирил Теро
ЛФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Родриго Де Пауль
РФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Сусо
ПВ
7
Джакомо Бонавентура
ЛФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Милан
30
Марко Сторари
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-3-3
1
Карнезис
27
Фелипе
5
Данило
33
Самир
19
Фараони
21
Янкто
20
Халлфредссон
42
Фофана
77
Теро
91
Сапата
7
Де Пауль
4-1-1-2-2
1
Доннарумма
22
Де Шильо
29
Палетта
26
Романьоли
20
Абате
5
Локателли
33
Куцка
10
Сусо
8
Пашалич
70
Бакка
7
Бонавентура
42
Фофана
6
Аднан
6
Аднан
42
Фофана
7
Де Пауль
28
Арто
28
Арто
7
Де Пауль
19
Фараони
33
Анджелла
33
Анджелла
19
Фараони
22
Де Шильо
11
Вангиони
11
Вангиони
22
Де Шильо
70
Бакка
18
Лападула
18
Лападула
70
Бакка
7
Бонавентура
10
Деулофеу
10
Деулофеу
7
Бонавентура
Остались в запасе
Удинезе
Милан
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
30
Марко Сторари
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Удинезе - Милан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 18:55)
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