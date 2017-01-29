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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - НЕК
Фейеноорд - НЕК: обзор матча 29 января 2017
Фейеноорд
29.01.2017, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 20 тур
4 : 0
Завершен
НЕК
30'
С. Бергейс
44'
Э. Элиа
88'
Н. Йоргенсен
90'
Н. Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - НЕК
ГОЛ! 4:0!
Н. Йоргенсен
90'
ГОЛ! 3:0!
Н. Йоргенсен
88'
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
С. Бергейс
86'
Желтая карточка
М. Нелом
60'
Замена
Б. Басачикоглу
️️️️
Э. Элиа
45'
ГОЛ! 2:0!
Э. Элиа
44'
Желтая карточка
Т. Вилена
40'
ГОЛ! 1:0!
С. Бергейс
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
НЕК
4
Войцех Голла
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
8
Грегор Брайнбург
ЦП
20
Мохамед Райхи
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
Фейеноорд
30
Пер Ханссон
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Марко Вейинович
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
НЕК
7
Кевин Майи
ЦФ
3-1-5-1
25
Джонс
31
Боттегин
18
Нелом
2
Карсдорп
21
Торнстра
6
ван дер Хейден
52
Вилена
11
Элиа
23
Бергейс
7
Кейт
14
Йоргенсен
2-3
4
Голла
4
Думич
8
Брайнбург
20
Райхи
12
Бикел
23
Бергейс
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
23
Бергейс
11
Элиа
7
Басачикоглу
7
Басачикоглу
11
Элиа
Остались в запасе
Фейеноорд
НЕК
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Марко Вейинович
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
7
Кевин Майи
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Марко Вейинович
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Остались в запасе
7
Кевин Майи
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Фейеноорд - НЕК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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