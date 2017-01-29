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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Османлыспор
Генчлербирлиги - Османлыспор: обзор матча 29 января 2017
Генчлербирлиги
29.01.2017, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Османлыспор
42'
С. Гюрлер (П)
53'
М. Чагыран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Османлыспор
Желтая карточка
С. Политевич
81'
75'
Замена
Д. Деларж
️️️️
А. Умар
66'
Желтая карточка
Н. Джурукшу
Желтая карточка
С. Шахин
62'
53'
ГОЛ! 1:1!
М. Чагыран
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Гюрлер
42'
32'
Желтая карточка
В. Прохазка
Желтая карточка
А. Огуз
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
34
Йоханнес Хопф
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
9
Токело Рантие
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Генчлербирлиги
18
Ведат Мурики
ЦФ
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
5
Айкут Демир
ЦЗ
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
28
Джон Деларж
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
2-3-1
34
Хопф
2
Огуз
66
Политевич
7
Гюрлер
82
Карабулут
21
Шахин
9
Рантие
3-2-3-2
99
Карчемарскас
26
Прохазка
61
Джурукшу
33
Байир
8
Пинту
8
Врсаевич
6
Махер
17
Регаттен
6
Чагыран
9
Вебо
30
Умар
30
Умар
28
Деларж
28
Деларж
30
Умар
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Османлыспор
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
25
Хакан Арикан
ВР
5
Айкут Демир
ЦЗ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
18
Ведат Мурики
ЦФ
Остались в запасе
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
25
Хакан Арикан
ВР
5
Айкут Демир
ЦЗ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча Генчлербирлиги - Османлыспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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