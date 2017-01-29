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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Герта
Фрайбург - Герта: обзор матча 29 января 2017
Фрайбург
29.01.2017, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Герта
39'
Я. Хаберер
87'
Н. Петерсен
89'
Ю. Шибер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Герта
89'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Шибер
ГОЛ! 2:0!
Н. Петерсен
87'
83'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
П. Скьельбред
Замена
А. Игньевски
️️️️
Л. Кюблер
83'
Замена
О. Булут
️️️️
Я. Хаберер
80'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Ф. Нидерлехнер
74'
66'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
В. Штокер
66'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
С. Калу
ГОЛ! 1:0!
Я. Хаберер
Пас отдал
В. Грифо
39'
34'
Желтая карточка
С. Калу
10'
Желтая карточка
Н. Штарк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ПП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
16
Владимир Дарида
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
6
Онур Булут
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Шволов
30
Гюнтер
3
Торрехон
2
Сеюнджу
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Франтц
19
Хаберер
26
Филипп
32
Грифо
7
Нидерлехнер
3-2-2-1-2
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
25
Брукс
4
Штарк
22
Пекарик
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
14
Штокер
16
Дарида
11
Ибишевич
8
Калу
17
Кюблер
22
Игньевски
22
Игньевски
17
Кюблер
19
Хаберер
6
Булут
6
Булут
19
Хаберер
7
Нидерлехнер
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Нидерлехнер
14
Штокер
35
Эссвайн
35
Эссвайн
14
Штокер
8
Калу
78
Харагучи
78
Харагучи
8
Калу
5
Скьельбред
20
Шибер
20
Шибер
5
Скьельбред
Остались в запасе
Фрайбург
Герта
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Фрайбург - Герта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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