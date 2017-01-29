Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Дженоа
Фиорентина - Дженоа: обзор матча 29 января 2017
Фиорентина
29.01.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 3
Завершен
Дженоа
17'
Й. Иличич
50'
Ф. Кьеза
62'
Н. Калинич
57'
Д. Симеоне
59'
О. Хильемарк
86'
Д. Симеоне (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Дженоа
Желтая карточка
Д. Астори
90'
Замена
К. Тельо
️️️️
Ф. Кьеза
88'
86'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Д. Симеоне
Красная карточка
Ф. Бернардески
85'
Желтая карточка
М. Оливера
84'
79'
Замена
О. Нтчам
️️️️
О. Хильемарк
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Й. Иличич
71'
66'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
ГОЛ! 3:2!
Н. Калинич
Пас отдал
Ф. Бернардески
62'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
М. Бадель
60'
59'
ГОЛ! 2:2!
О. Хильемарк
Пас отдал
А. Таарабт
57'
ГОЛ! 2:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
А. Таарабт
Желтая карточка
М. Бадель
55'
52'
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Пинилья
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кьеза
Пас отдал
Н. Калинич
50'
45'
Желтая карточка
Д. Симеоне
37'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
32'
Замена
А. Таарабт
️️️️
И. Кофи
27'
Желтая карточка
И. Кофи
ГОЛ! 1:0!
Й. Иличич
Пас отдал
К. Санчес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЛП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Оскар Хильемарк
АП
88
Дарко Лазович
ПП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Фиорентина
12
Джакомо Саталино
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Кевин Дикс
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
19
Эрнан Толедо
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
34
Рубиньо
ВР
31
Массимо Таццер
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
5
Алессандро Кваини
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
2-5-1-2
57
Спортиелло
87
Де Майо
13
Астори
15
Оливера
15
Санчес
15
Весино
47
Бадель
6
Валеро
14
Кьеза
9
Калинич
72
Иличич
3-2-2-1-2
16
Ламанна
8
Бурдиссо
4
Иццо
6
Муньос
6
Орбан
93
Лаксальт
88
Лазович
5
Кофи
7
Хильемарк
51
Пинилья
18
Симеоне
72
Иличич
41
Кристофоро
41
Кристофоро
72
Иличич
14
Кьеза
37
Тельо
37
Тельо
14
Кьеза
47
Бадель
10
Бернардески
10
Бернардески
47
Бадель
7
Хильемарк
10
Нтчам
10
Нтчам
7
Хильемарк
5
Кофи
49
Таарабт
49
Таарабт
5
Кофи
51
Пинилья
21
Пандев
21
Пандев
51
Пинилья
Остались в запасе
Фиорентина
Дженоа
6
Кевин Дикс
ПЗ
10
Янис Хаджи
АП
12
Джакомо Саталино
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
5
Алессандро Кваини
ЦП
31
Массимо Таццер
ЦЗ
44
Никола Нинкович
АП
38
Лукаш Зима
ВР
34
Рубиньо
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
6
Кевин Дикс
ПЗ
10
Янис Хаджи
АП
12
Джакомо Саталино
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
19
Эрнан Толедо
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
5
Алессандро Кваини
ЦП
31
Массимо Таццер
ЦЗ
44
Никола Нинкович
АП
38
Лукаш Зима
ВР
34
Рубиньо
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Фиорентина - Дженоа
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Дженоа
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+