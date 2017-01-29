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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Монако
ПСЖ - Монако: обзор матча 29 января 2017
ПСЖ
29.01.2017, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 1
Завершен
Монако
81'
Э. Кавани (П)
90+2'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Монако
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Б. Силва
Пас отдал
Д. Сидибе
89'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Т. Бакайоко
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Ю. Дракслер
87'
83'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Т. Лемар
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Кавани
81'
80'
Желтая карточка
Д. Сидибе
76'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
В. Жермен
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Л. Моура
60'
Замена
А. Ареоля
️️️️
К. Трапп
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
4-3-2-1
1
Трапп
3
Курзава
3
Силва
5
Маркиньос
12
Менье
12
Рабьо
8
Мотта
8
Матюиди
7
Дракслер
7
Моура
10
Кавани
4-2-2-2
1
Субашич
19
Сидибе
21
Жемерсон
15
Глик
23
Менди
6
Фабиньо
8
Бакайоко
18
Лемар
20
Силва
9
Фалькао
98
Жермен
7
Дракслер
11
Гедеш
11
Гедеш
7
Дракслер
1
Трапп
23
Ареоля
23
Ареоля
1
Трапп
7
Моура
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Моура
98
Жермен
8
Моутинью
8
Моутинью
98
Жермен
18
Лемар
9
Каррийо
9
Каррийо
18
Лемар
8
Бакайоко
10
Мбаппе
10
Мбаппе
8
Бакайоко
Остались в запасе
ПСЖ
Монако
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча ПСЖ - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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