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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Реал Сосьедад
Реал - Реал Сосьедад: обзор матча 29 января 2017
Реал
29.01.2017, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 20 тур
3 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
38'
М. Ковачич
51'
К. Роналду
82'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Реал Сосьедад
Замена
М. Асенсио
️️️️
Л. Васкес
84'
ГОЛ! 3:0!
А. Мората
Пас отдал
Л. Васкес
82'
78'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
С. Каналес
Замена
Иско
️️️️
М. Ковачич
78'
Желтая карточка
Л. Васкес
77'
74'
Вторая желтая
И. Мартинес
71'
Желтая карточка
К. Родригес
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
66'
57'
Замена
Х. Прието
️️️️
В. Жозе
57'
Замена
К. Вела
️️️️
М. Оярсабаль
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Ковачич
51'
Желтая карточка
Т. Кроос
39'
ГОЛ! 1:0!
М. Ковачич
Пас отдал
К. Роналду
38'
6'
Желтая карточка
И. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Реал
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
24
Давид Конча
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
6
Начо
93
Рамос
19
Варан
13
Данило
5
Каземиро
8
Ковачич
8
Кроос
17
Васкес
9
Бензема
7
Роналду
4-1-1-3-1
28
Рульи
2
Сальдуа
16
Навас
26
Мартинес
77
Родригес
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
7
Хуанми
20
Каналес
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
17
Васкес
10
Асенсио
10
Асенсио
17
Васкес
8
Ковачич
22
Иско
22
Иско
8
Ковачич
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
20
Каналес
23
Гранеро
23
Гранеро
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
10
Прието
10
Прието
12
Виллиан Жозе
21
Оярсабаль
10
Вела
10
Вела
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Реал
Реал Сосьедад
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Давид Конча
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Давид Конча
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Реал - Реал Сосьедад
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Бернабеу
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