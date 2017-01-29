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Расписание матчей
Англия. Кубок
Фулхэм - Халл Сити
Фулхэм - Халл Сити: обзор матча 29 января 2017
Фулхэм
29.01.2017, воскресенье, 15:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
4 : 1
Завершен
Халл Сити
17'
С. Алуко
54'
К. Мартин
66'
Р. Сессеньон
78'
С. Йохансен
49'
Эвандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фулхэм - Халл Сити
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Т. Кэрни
88'
Замена
Ф. Айите
️️️️
С. Алуко
80'
ГОЛ! 4:1!
С. Йохансен
78'
Желтая карточка
С. Йохансен
74'
74'
Замена
Д. Тимон
️️️️
Эвандро
ГОЛ! 3:1!
Р. Сессеньон
66'
62'
Замена
У. Ниасс
️️️️
Д. Мейлер
ГОЛ! 2:1!
К. Мартин
54'
49'
ГОЛ! 1:1!
Эвандро
Желтая карточка
К. МакДональд
36'
32'
Желтая карточка
Г. Магуайр
ГОЛ! 1:0!
С. Алуко
17'
10'
Замена
Г. Магуайр
️️️️
К. Дэйвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЛП
14
Соне Алуко
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
10
Том Кэрни
АП
29
Кевин МакДональд
ПП
18
Крис Мартин
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЛП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
15
Эвандро
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
11
Флойд Айите
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
4-3-2-1
13
Беттинелли
30
Сессеньон
26
Калас
3
Рим
3
Одои
10
Йохансен
14
Алуко
29
МакДональд
10
Кэрни
12
Пиазон
18
Мартин
2-4-2
17
Якупович
33
Дэйвис
3
Робертсон
15
Эвандро
6
Клукас
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
25
Диоманде
11
Эрнандес
10
Кэрни
2
Фредерикс
2
Фредерикс
10
Кэрни
14
Алуко
11
Айите
11
Айите
14
Алуко
33
Дэйвис
5
Магуайр
5
Магуайр
33
Дэйвис
15
Эвандро
14
Тимон
14
Тимон
15
Эвандро
7
Мейлер
14
Ниасс
14
Ниасс
7
Мейлер
Остались в запасе
Фулхэм
Халл Сити
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Фулхэм - Халл Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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