Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия Д
Майнц - Боруссия Д: обзор матча 29 января 2017
Майнц
29.01.2017, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
83'
Д. Латца
3'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия Д
86'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Г. Кастро
ГОЛ! 1:1!
Д. Латца
Пас отдал
Л. Озтюнали
83'
Желтая карточка
Х. Самперио
75'
75'
Желтая карточка
А. Шюррле
Замена
П. де Бласис
️️️️
Й. Муто
74'
72'
Замена
У. Дембеле
️️️️
П. Обамеянг
Замена
А. Зейдел
️️️️
Ф. Фрай
69'
66'
Замена
М. Гетце
️️️️
Р. Геррейру
Замена
А. Рамальо
️️️️
Ж. Гбамен
62'
Желтая карточка
Ж. Гбамен
54'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Пас отдал
А. Шюррле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
20
Фабиан Фрай
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
18
Марко Ройс
АП
8
Гонсало Кастро
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Андре Шюррле
РФ
Главный тренер
Томас Тухель
Майнц
24
Янник Хут
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
22
Аарон Зейдел
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
4-1-3-1-1
1
Лоссль
2
Донати
16
Белл
26
Бунгерт
18
Бросински
5
Гбамен
46
Латца
29
Самперио
21
Озтюнали
20
Фрай
11
Муто
3-3-1-1-2
1
Бюрки
22
Геррейру
28
Гинтер
19
Папастатопулос
26
Пищек
5
Вайгль
29
Шмельцер
8
Кастро
18
Ройс
20
Шюррле
7
Обамеянг
5
Гбамен
5
Рамальо
5
Рамальо
5
Гбамен
11
Муто
8
де Бласис
8
де Бласис
11
Муто
20
Фрай
22
Зейдел
22
Зейдел
20
Фрай
8
Кастро
11
Пулишич
11
Пулишич
8
Кастро
22
Геррейру
27
Гетце
27
Гетце
22
Геррейру
7
Обамеянг
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Обамеянг
Остались в запасе
Майнц
Боруссия Д
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Шмидт
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Майнц - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
Майнц
Боруссия Д
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+