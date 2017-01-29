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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Генгам
Ницца - Генгам: обзор матча 29 января 2017
Ницца
29.01.2017, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 22 тур
3 : 1
Завершен
Генгам
11'
А. Плеа
38'
Ж. Мишель Сери
87'
М. Балотелли
63'
Д. Бриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Генгам
Замена
В. Марсель
️️️️
М. Балотелли
90'
88'
Желтая карточка
Д. Бриан
ГОЛ! 3:1!
М. Балотелли
Пас отдал
А. Суке
87'
Замена
Р. Вальтер
️️️️
В. Эйссерик
86'
84'
Желтая карточка
А. Менди
83'
Замена
С. Прива
️️️️
Ж. Мартинс Перейра
Замена
П. Байссе
️️️️
Ж. Мишель Сери
78'
Желтая карточка
М. Сарр
75'
63'
ГОЛ! 2:1!
Д. Бриан
Пас отдал
Н. де Паув
61'
Замена
Н. де Паув
️️️️
М. Бодмер
61'
Замена
А. Менди
️️️️
Я. Салибу
ГОЛ! 2:0!
Ж. Мишель Сери
Пас отдал
А. Суке
38'
Желтая карточка
В. Косьелло
23'
20'
Желтая карточка
Маршал
Желтая карточка
Дальберт
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Плеа
Пас отдал
В. Эйссерик
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
26
Венсан Косьелло
ПП
9
Валентин Эйссерик
ЛФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
14
Алассан Плеа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Маршал
ЛЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
8
Люка До
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
24
Матье Бодмер
АП
97
Маркус Коко
ПВ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
4-3-3
30
Кардиналь
29
Дальберт
4
Данте
5
Сарр
2
Суке
14
Сери
25
Сиприен
26
Косьелло
9
Эйссерик
45
Балотелли
14
Плеа
4-1-1-2-2
1
Юнссон
7
Мартинс Перейра
29
Кербра
15
Сорбон
21
Маршал
8
До
17
Дидо
97
Коко
24
Бодмер
7
Бриан
93
Салибу
14
Сери
44
Байссе
44
Байссе
14
Сери
45
Балотелли
34
Марсель
34
Марсель
45
Балотелли
9
Эйссерик
6
Вальтер
6
Вальтер
9
Эйссерик
24
Бодмер
14
де Паув
14
де Паув
24
Бодмер
93
Салибу
19
Менди
19
Менди
93
Салибу
7
Мартинс Перейра
11
Прива
11
Прива
7
Мартинс Перейра
Остались в запасе
Ницца
Генгам
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Тео Гиварш
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
26
Тибо Жиресс
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Ницца - Генгам
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Альянс Ривьера
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