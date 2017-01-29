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Расписание матчей
Кубок Африки
ДР Конго - Гана
ДР Конго - Гана: обзор матча 29 января 2017
ДР Конго
29.01.2017, воскресенье, 19:00
Кубок африканских наций, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Гана
68'
П. М'Поку
63'
Ж. Айю
78'
А. Айю (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ДР Конго - Гана
Замена
Д. Болинжи
️️️️
Р. Мулумба
85'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Ф. Мубеле
83'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
П. М'Поку
83'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Айю
74'
Желтая карточка
Д. Амарти
ГОЛ! 1:1!
П. М'Поку
Пас отдал
Ч. Мбемба
68'
63'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Айю
Пас отдал
М. Вакасо
Желтая карточка
М. Тиссеран
61'
Желтая карточка
Л. Мутамбала
60'
58'
Желтая карточка
М. Вакасо
Желтая карточка
Р. Мулумба
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДР Конго
1
Лей Матампи
ВР
13
Ломалиса Мутамбала
ЦЗ
2
Иссама Мпеко
ЦЗ
5
Марсель Тиссеран
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
21
Фирмин Мубеле
ЦП
18
Мервиль Бокади
ЦП
8
Поль-Жозе М'Поку
АП
15
Рэми Мулумба
ПП
6
Жуниор Кабананга
ЦФ
9
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Гана
1
Брима Разак
ВР
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
7
Кристиан Атсу
ЛВ
10
Андре Айю
ЛВ
22
Франк Ашампонг
ЛВ
11
Мубарак Вакасо
ЦП
5
Томас Парти
АП
6
Африйе Аква
ПП
9
Жордан Айю
ЦФ
ДР Конго
16
Никез Кюдимбана
ВР
23
Жоэль Киассумбуа
ВР
3
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
10
Нискенс Кебану
ЛВ
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
19
Жереми Бокила
ЦФ
12
Джонатан Болинжи
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
11
Джордан Ботака
ЦФ
Гана
1
Ричард Офори Антви
ВР
16
Фатау Дауда
ВР
2
Энди Идом
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
19
Эдвин Гийма
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
0
Бернард Текпетей
ПВ
20
Самуэль Тетте
ЦФ
13
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
4-3-1-2
1
Матампи
13
Мутамбала
5
Тиссеран
22
Мбемба
2
Мпеко
21
Мубеле
18
Бокади
15
Мулумба
8
М'Поку
9
Мбокани
6
Кабананга
3-2-3-2
1
Разак
23
Аффул
21
Бойе
18
Амарти
6
Аква
11
Вакасо
10
Айю
5
Парти
22
Ашампонг
9
Айю
7
Атсу
21
Мубеле
19
Бокила
19
Бокила
21
Мубеле
15
Мулумба
12
Болинжи
12
Болинжи
15
Мулумба
8
М'Поку
17
Бакамбу
17
Бакамбу
8
М'Поку
Остались в запасе
ДР Конго
Гана
10
Нискенс Кебану
ЛВ
16
Никез Кюдимбана
ВР
23
Жоэль Киассумбуа
ВР
3
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
0
Бернард Текпетей
ПВ
1
Ричард Офори Антви
ВР
19
Эдвин Гийма
ЦП
16
Фатау Дауда
ВР
2
Энди Идом
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
20
Самуэль Тетте
ЦФ
13
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Остались в запасе
10
Нискенс Кебану
ЛВ
16
Никез Кюдимбана
ВР
23
Жоэль Киассумбуа
ВР
3
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Джордан Ботака
ЦФ
Остались в запасе
0
Бернард Текпетей
ПВ
1
Ричард Офори Антви
ВР
19
Эдвин Гийма
ЦП
16
Фатау Дауда
ВР
2
Энди Идом
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
15
Эбенезер Офори
ЦП
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
20
Самуэль Тетте
ЦФ
13
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Статистика матча ДР Конго - Гана
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Главный судья:
Бернар Камиль
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