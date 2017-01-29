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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик: обзор матча 29 января 2017
Манчестер Юнайтед
29.01.2017, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
4 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
44'
М. Феллайни
57'
К. Смоллинг
74'
Г. Мхитарян
81'
Б. Швайнштайгер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик
ГОЛ! 4:0!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
А. Эррера
81'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
С. Ромеро
80'
76'
Замена
М. Браун
️️️️
Ш. МакДональд
ГОЛ! 3:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
А. Марсьяль
74'
71'
Замена
Р. Танниклифф
️️️️
У. Григг
Замена
А. Эррера
️️️️
М. Феллайни
70'
Замена
А. Туанзебе
️️️️
Т. Фосу-Менса
68'
Травма
Т. Фосу-Менса
65'
59'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
Д. Перкинс
ГОЛ! 2:0!
К. Смоллинг
Пас отдал
А. Марсьяль
57'
55'
Желтая карточка
А. Бакстон
ГОЛ! 1:0!
М. Феллайни
Пас отдал
Г. Мхитарян
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Уиган Атлетик
1
Якоб Хаугор
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
43
Адам Бакстон
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Сэм Морси
ЦП
4
Дэвид Перкинс
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Манчестер Юнайтед
2
Жоэл Перейра
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
13
Энди Келлетт
ЦЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
4-2-1-2-1
44
Ромеро
23
Шоу
5
Рохо
6
Смоллинг
27
Фосу-Менса
25
Феллайни
31
Швайнштайгер
22
Мхитарян
9
Марсьяль
64
Мата
32
Руни
4-1-3-1-1
1
Хаугор
6
Коннолли
43
Бакстон
33
Берн
3
Уорнок
16
МакДональд
8
Пауэр
4
Перкинс
8
Морси
24
Якобс
28
Григг
44
Ромеро
2
Перейра
2
Перейра
44
Ромеро
27
Фосу-Менса
4
Туанзебе
4
Туанзебе
27
Фосу-Менса
25
Феллайни
21
Эррера
21
Эррера
25
Феллайни
4
Перкинс
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
4
Перкинс
28
Григг
8
Танниклифф
8
Танниклифф
28
Григг
16
МакДональд
11
Браун
11
Браун
16
МакДональд
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Энди Келлетт
ЦЗ
22
Юсси Яскилайнен
ВР
20
Крейг Морган
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
Главный тренер
Уоррен Джойс
Остались в запасе
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Остались в запасе
13
Энди Келлетт
ЦЗ
22
Юсси Яскилайнен
ВР
20
Крейг Морган
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Уоррен Джойс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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