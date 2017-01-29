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Расписание матчей
Кубок Африки
Египет - Марокко
Египет - Марокко: обзор матча 29 января 2017
Египет
29.01.2017, воскресенье, 22:00
Кубок африканских наций, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Марокко
88'
Кахраба
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Египет - Марокко
Замена
С. Самир
️️️️
Т. Хамед
90'
+3
90'
+2
Замена
Р. Алиуи
️️️️
Р. Сайсс
ГОЛ! 1:0!
Кахраба
Пас отдал
А. Хассан
88'
78'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
А. Бухаддуз
Желтая карточка
Кахраба
74'
Замена
Кахраба
️️️️
К. Хафез
63'
Замена
А. Хассан
️️️️
М. Мохсен
43'
Желтая карточка
Т. Хамед
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
7
Ахмед Фатхи
ВР
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
6
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
2
Али Габр
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Тарек Хамед
ОП
19
Абдаллах Саид
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Марван Мохсен
ЦФ
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
3
Хамза Мендиль
ЛЗ
4
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
5
Медхи Бенатиа
ЦЗ
11
Файкал Файр
ЦП
14
Мубарак Буссуфа
ЦП
8
Карим Эль-Ахмади
ЦП
17
Набиль Дирар
ПП
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
20
Азиз Бухаддуз
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Египет
16
Шериф Экрами
ВР
13
Мохамед Абдельшафи
ЛЗ
20
Саад Самир
ЦЗ
12
Ахмед Довидар
ЦЗ
5
Ибрахим Салах
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
22
Амр Варда
ЦП
14
Рамадан Собхи
ЦП
11
Кахраба
ЦП
9
Ахмед Хассан
ЦФ
Марокко
22
Яссин Эль Харруби
ВР
1
Яссин Буну
ВР
19
Мунир Оббади
ВР
18
Амин Аттуши
ЦЗ
10
Файкал Реррас
ЦЗ
3
Фуад Чафик
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
23
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
16
Омар Эль-Каддури
ЦП
9
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
13
Халид Бутаиб
ЦФ
23
Рашид Алиуи
ЦФ
4-1-3-1
7
Фатхи
6
Хегази
15
Хафез
2
Габр
3
Эль-Мохамади
8
Хамед
7
Трезеге
19
Саид
10
Салах
9
Мохсен
4-4-2
12
Моанд
4
Да Кошта
6
Сайсс
5
Бенатиа
3
Мендиль
17
Дирар
14
Буссуфа
8
Эль-Ахмади
11
Файр
20
Бухаддуз
19
Эн-Несири
8
Хамед
20
Самир
20
Самир
8
Хамед
15
Хафез
11
Кахраба
11
Кахраба
15
Хафез
9
Мохсен
9
Хассан
9
Хассан
9
Мохсен
20
Бухаддуз
16
Эль-Каддури
16
Эль-Каддури
20
Бухаддуз
6
Сайсс
23
Алиуи
23
Алиуи
6
Сайсс
Остались в запасе
Египет
Марокко
16
Шериф Экрами
ВР
12
Ахмед Довидар
ЦЗ
5
Ибрахим Салах
ЦП
13
Мохамед Абдельшафи
ЛЗ
4
Омар Габер
ЦП
22
Амр Варда
ЦП
14
Рамадан Собхи
ЦП
3
Фуад Чафик
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
18
Амин Аттуши
ЦЗ
22
Яссин Эль Харруби
ВР
1
Яссин Буну
ВР
19
Мунир Оббади
ВР
10
Файкал Реррас
ЦЗ
23
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
13
Халид Бутаиб
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Остались в запасе
16
Шериф Экрами
ВР
12
Ахмед Довидар
ЦЗ
5
Ибрахим Салах
ЦП
13
Мохамед Абдельшафи
ЛЗ
4
Омар Габер
ЦП
22
Амр Варда
ЦП
14
Рамадан Собхи
ЦП
Остались в запасе
3
Фуад Чафик
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
18
Амин Аттуши
ЦЗ
22
Яссин Эль Харруби
ВР
1
Яссин Буну
ВР
19
Мунир Оббади
ВР
10
Файкал Реррас
ЦЗ
23
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
13
Халид Бутаиб
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Египет - Марокко
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Арно Отого-Кастан
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