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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Спортинг
Атлетик - Спортинг: обзор матча 29 января 2017
Атлетик
29.01.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 20 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
50'
И. Муньяин
71'
А. Адурис (П)
27'
Д. Чоп (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Спортинг
Желтая карточка
Р. Гарсия
90'
+2
Замена
М. Рико
️️️️
Р. Гарсия
90'
+2
85'
Желтая карточка
Х. Торрес
Желтая карточка
М. Рико
84'
Желтая карточка
А. Адурис
83'
77'
Замена
Бурги
️️️️
Р. Канелья
73'
Желтая карточка
М. Гомес
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Б. Эчебаррия
72'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Адурис
71'
68'
Желтая карточка
К. Кармона
Желтая карточка
И. Уильямс
67'
63'
Замена
М. Гомес
️️️️
Б. Вигуэра
ГОЛ! 1:1!
И. Муньяин
Пас отдал
И. Уильямс
50'
46'
Желтая карточка
Р. Канелья
Замена
И. Уильямс
️️️️
И. Леке
45'
35'
Замена
С. Альварес
️️️️
Ж. Бабен
29'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Чоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Рауль Гарсия
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Беньят Эчебаррия
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ОП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Ирайсос
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
2
Боведа
18
Баленсиага
18
де Маркос
7
Эчебаррия
10
Муньяин
14
Гарсия
20
Адурис
4-1-2-1-2
25
Куэльяр
15
Канелья
3
Бабен
45
Аморебиета
16
Кастельяно
25
Торрес
18
Лопес Бланко
14
Кармона
8
Родригес
25
Вигуэра
9
Чоп
14
Гарсия
17
Рико
17
Рико
14
Гарсия
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
8
Итурраспе
7
Эчебаррия
15
Леке
9
Уильямс
9
Уильямс
15
Леке
25
Вигуэра
16
Гомес
16
Гомес
25
Вигуэра
3
Бабен
6
Альварес
6
Альварес
3
Бабен
15
Канелья
18
Бурги
18
Бурги
15
Канелья
Остались в запасе
Атлетик
Спортинг
1
Унаи Симон
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Диего Мариньо
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
16
Карлос Кастро
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
16
Карлос Кастро
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Атлетик - Спортинг
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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