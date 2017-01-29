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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Эмполи
Кротоне - Эмполи: обзор матча 29 января 2017
Кротоне
29.01.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
4 : 1
Завершен
Эмполи
24'
А. Стоян
56'
Д. Фальчинелли
90+1'
Д. Фальчинелли (П)
90+2'
Д. Фальчинелли
39'
Л. Мчедлидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Эмполи
Замена
А. Налини
️️️️
А. Стоян
90'
+4
ГОЛ! 4:1!
Д. Фальчинелли
Пас отдал
М. Роден
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Фальчинелли
90'
+1
86'
Замена
М. Зайц
️️️️
М. Пуччарелли
79'
Замена
М. Тиам
️️️️
Л. Мчедлидзе
Замена
М. Тротта
️️️️
Р. Палладино
77'
Замена
Л. Капецци
️️️️
А. Барберис
72'
Желтая карточка
А. Рози
63'
59'
Замена
М. Маккароне
️️️️
Г. Марилунго
57'
Желтая карточка
Р. Крунич
Желтая карточка
Д. Фальчинелли
57'
ГОЛ! 2:1!
Д. Фальчинелли
Пас отдал
А. Барберис
56'
39'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мчедлидзе
Пас отдал
Г. Марилунго
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Стоян
Пас отдал
Р. Палладино
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
7
Маркус Роден
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
34
Фредерик Везели
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
АП
33
Раде Крунич
ПП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Кротоне
33
Аньелло Висково
ВР
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
3-4-3
21
Кордас
20
Рози
67
Феррари
11
Чеккерини
7
Роден
12
Крисетиг
87
Мартелла
51
Барберис
11
Фальчинелли
17
Палладино
8
Стоян
4-2-1-2
11
Кроче
32
Димарко
55
Беллуски
21
Коста
34
Везели
33
Крунич
10
Диуссе
20
Пуччарелли
19
Марилунго
9
Мчедлидзе
51
Барберис
82
Капецци
82
Капецци
51
Барберис
17
Палладино
29
Тротта
29
Тротта
17
Палладино
8
Стоян
7
Налини
7
Налини
8
Стоян
20
Пуччарелли
8
Зайц
8
Зайц
20
Пуччарелли
9
Мчедлидзе
9
Тиам
9
Тиам
9
Мчедлидзе
19
Марилунго
7
Маккароне
7
Маккароне
19
Марилунго
Остались в запасе
Кротоне
Эмполи
33
Аньелло Висково
ВР
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Остались в запасе
33
Аньелло Висково
ВР
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
9
Сими
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Статистика матча Кротоне - Эмполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Эцио Шида
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