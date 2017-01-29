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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Аталанта
Торино - Аталанта: обзор матча 29 января 2017
Торино
29.01.2017, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
16'
Я. Фальке
66'
А. Петанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Аталанта
87'
Замена
А. Пешич
️️️️
А. Петанья
85'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
А. Гомес
Замена
Х. Итурбе
️️️️
М. Вальдифиори
73'
Желтая карточка
Э. Моретти
68'
66'
ГОЛ! 1:1!
А. Петанья
Пас отдал
Я. Куртич
63'
Желтая карточка
М. Кальдара
45'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
А. Грасси
Замена
Д. Базелли
️️️️
Ж. Оби
30'
ГОЛ! 1:0!
Я. Фальке
Пас отдал
А. Баррека
16'
2'
Желтая карточка
Р. Фройлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
24
Марко Бенасси
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
27
Ясмин Куртич
АП
13
Андреа Конти
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Альберто Палоски
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
3
Баррека
24
Моретти
13
Россеттини
29
Де Сильвестри
10
Оби
16
Вальдифиори
24
Бенасси
22
Льяич
44
Фальке
11
Белотти
4-3-1-2
1
Бериша
23
Кальдара
87
Жуканович
2
Толой
37
Спинаццола
13
Конти
8
Фройлер
33
Грасси
27
Куртич
10
Гомес
37
Петанья
10
Оби
33
Базелли
33
Базелли
10
Оби
16
Вальдифиори
11
Итурбе
11
Итурбе
16
Вальдифиори
10
Гомес
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
10
Гомес
33
Грасси
19
Кессье
19
Кессье
33
Грасси
37
Петанья
8
Пешич
8
Пешич
37
Петанья
Остались в запасе
Торино
Аталанта
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Торино - Аталанта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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