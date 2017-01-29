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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Палермо
Наполи - Палермо: обзор матча 29 января 2017
Наполи
29.01.2017, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Палермо
66'
Д. Мертенс
6'
И. Несторовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Палермо
90'
+2
Желтая карточка
Д. Гонсалес
90'
+2
Замена
Т. Шунич
️️️️
И. Несторовски
90'
Красная карточка
Э. Гольданига
88'
Замена
М. Морганелла
️️️️
Р. Квайсон
ГОЛ! 1:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
П. Зелински
66'
65'
Желтая карточка
М. Яяло
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Жоржиньо
63'
60'
Замена
Х. Алеесами
️️️️
А. Трайковски
Замена
П. Зелински
️️️️
Аллан
54'
32'
Желтая карточка
Б. Энрике
23'
Желтая карточка
Р. Квайсон
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Несторовски
Пас отдал
А. Рисполи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
25
Бруно Энрике
ПП
90
Илия Несторовски
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
7
Александар Трайковски
РФ
Главный тренер
Диего Лопес
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Палермо
57
Самуэль Гуддо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
9
Стефан Сильва
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
52
Максимович
39
Альбиоль
4
Хюсай
21
Жоржиньо
17
Гамшик
25
Аллан
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
3-4-3
1
Посавец
18
Гольданига
3
Пеццелла
21
Гонсалес
25
Энрике
18
Яяло
18
Чочев
3
Рисполи
7
Трайковски
19
Квайсон
90
Несторовски
25
Аллан
7
Зелински
7
Зелински
25
Аллан
21
Жоржиньо
30
Паволетти
30
Паволетти
21
Жоржиньо
7
Трайковски
5
Алеесами
5
Алеесами
7
Трайковски
90
Несторовски
44
Шунич
44
Шунич
90
Несторовски
19
Квайсон
89
Морганелла
89
Морганелла
19
Квайсон
Остались в запасе
Наполи
Палермо
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
57
Самуэль Гуддо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
9
Стефан Сильва
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
57
Самуэль Гуддо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
9
Стефан Сильва
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Наполи - Палермо
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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