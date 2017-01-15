Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - НЕК
Виллем II - НЕК: обзор матча 15 января 2017
Виллем II
15.01.2017, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 18 тур
0 : 1
Завершен
НЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - НЕК
Замена
Б. Огбече
️️️️
Э. Фалкенбург
81'
Замена
А. Абубакар
️️️️
Т. Хайе
66'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
31
Константинос Лампру
ВР
4
Йорденс Петерс
ЦЗ
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
НЕК
4
Войцех Голла
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
8
Грегор Брайнбург
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
20
Мохамед Райхи
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Виллем II
32
Найджел Бертрамс
ВР
5
Дико Копперс
ЦЗ
22
Бартоломью Огбече
ЦФ
28
Асума Абубакар
ЦФ
2-2
31
Лампру
4
Петерс
3
Чиманга
10
Фалкенбург
19
Хайе
2-3-1
4
Голла
4
Думич
8
Брайнбург
12
Бикел
20
Райхи
7
Майи
10
Фалкенбург
22
Огбече
22
Огбече
10
Фалкенбург
19
Хайе
28
Абубакар
28
Абубакар
19
Хайе
Остались в запасе
Виллем II
НЕК
32
Найджел Бертрамс
ВР
5
Дико Копперс
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
32
Найджел Бертрамс
ВР
5
Дико Копперс
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Виллем II - НЕК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
Новости команд
Все
Виллем II
НЕК
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Аякс» – «Виллем II»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Аякс» – «Виллем II»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
14 сентября
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «НЕК» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+