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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Осасуна
Гранада - Осасуна: обзор матча 15 января 2017
Гранада
15.01.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
69'
А. Кравец
12'
О. Риера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Осасуна
Вторая желтая
Э. Понсе
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Табану
83'
79'
Желтая карточка
А. Беренгер
76'
Замена
Хайме
️️️️
Р. Торрес
76'
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Ф. Тьенса Нуньес
Замена
Г. Силва
️️️️
А. Кравец
75'
Красная карточка
Х. Агбо Уче
73'
Желтая карточка
Э. Понсе
72'
69'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
О. Риера
ГОЛ! 1:1!
А. Кравец
69'
67'
Желтая карточка
Д. Гарсия
66'
Желтая карточка
О. Риера
Замена
Э. Понсе
️️️️
Р. Везо
65'
Замена
А. Буэно
️️️️
О. Атцили
57'
13'
Желтая карточка
Ф. Тьенса Нуньес
12'
ГОЛ! 0:1!
О. Риера
Пас отдал
А. Беренгер
Желтая карточка
А. Перейра
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
27
Франк Табану
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
77
Омер Атцили
АП
4
Хенри Агбо Уче
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦЗ
6
Ойер
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Ориоль Риера
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
Гранада
13
Ойер
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
21
Рене Крхин
ЦП
11
Али Малль
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Осасуна
25
Альваро Фернандес
ВР
30
Тано Боннин
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
20
Иманол Гарсия
ЦП
9
Хайме
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Очоа
21
Рубен Везо
18
Ломбан
20
Фулкье
16
Сампер
27
Табану
4
Уче
13
Бога
77
Атцили
8
Перейра
11
Кравец
4-1-1-2-2
0
Фернандес
15
Гарсия
5
Гарсия
6
Тьенса Нуньес
18
Клер
6
Ойер
23
Чаушич
7
Беренгер
10
Торрес
11
Леон
21
Риера
11
Кравец
27
Силва
27
Силва
11
Кравец
77
Атцили
19
Буэно
19
Буэно
77
Атцили
21
Рубен Везо
9
Понсе
9
Понсе
21
Рубен Везо
10
Торрес
9
Хайме
9
Хайме
10
Торрес
6
Тьенса Нуньес
8
Мерида
8
Мерида
6
Тьенса Нуньес
21
Риера
97
Ривьер
97
Ривьер
21
Риера
Остались в запасе
Гранада
Осасуна
13
Ойер
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
21
Рене Крхин
ЦП
11
Али Малль
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
25
Альваро Фернандес
ВР
30
Тано Боннин
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
20
Иманол Гарсия
ЦП
Главный тренер
Петар Васильевич
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
21
Рене Крхин
ЦП
11
Али Малль
ЦП
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
30
Тано Боннин
ЦЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
20
Иманол Гарсия
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Петар Васильевич
Статистика матча Гранада - Осасуна
3
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Хесус Трухильо Суарес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Лос Карменес
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