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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Дженоа
Кальяри - Дженоа: обзор матча 15 января 2017
Кальяри
15.01.2017, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 20 тур
4 : 1
Завершен
Дженоа
40'
М. Боррьелло
44'
Ж. Педро
60'
М. Боррьелло
64'
Д. Фариас (П)
28'
Д. Симеоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Дженоа
Замена
Д. Мунари
️️️️
Н. Барелла
83'
Замена
Б. Саламон
️️️️
Ж. Педро
81'
Вторая желтая
М. Капуано
79'
76'
Желтая карточка
Л. Ригони
75'
Замена
Д. Лазович
️️️️
Д. Лаксальт
Замена
М. Сау
️️️️
Д. Фариас
75'
66'
Замена
М. Пинилья
️️️️
Л. Окампос
Желтая карточка
Д. Фариас
65'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Д. Фариас
64'
Желтая карточка
Р. Коломбо
61'
ГОЛ! 3:1!
М. Боррьелло
60'
58'
Замена
Н. Нинкович
️️️️
И. Кофи
Желтая карточка
Ж. Педро
52'
Желтая карточка
М. Капуано
49'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Педро
44'
ГОЛ! 1:1!
М. Боррьелло
40'
33'
Желтая карточка
Д. Катальди
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
Эденилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
27
Даниэле Дессена
ПП
9
Жоао Педро
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Кальяри
22
Габриэл
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
4-3-1-2
77
Рафаэль
29
Мурру
23
Чеппителли
19
Капуано
22
Исла
23
Барелла
77
Тахцидис
27
Дессена
17
Фариас
22
Боррьелло
9
Жоао Педро
4-4-1-1
16
Ламанна
4
Иццо
6
Муньос
8
Бурдиссо
93
Лаксальт
30
Ригони
5
Кофи
88
Эденилсон
32
Катальди
7
Окампос
18
Симеоне
9
Жоао Педро
18
Саламон
18
Саламон
9
Жоао Педро
23
Барелла
11
Мунари
11
Мунари
23
Барелла
17
Фариас
25
Сау
25
Сау
17
Фариас
5
Кофи
44
Нинкович
44
Нинкович
5
Кофи
7
Окампос
51
Пинилья
51
Пинилья
7
Окампос
93
Лаксальт
88
Лазович
88
Лазович
93
Лаксальт
Остались в запасе
Кальяри
Дженоа
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Габриэл
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Габриэл
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Кальяри - Дженоа
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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