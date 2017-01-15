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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Алавес
Сельта - Алавес: обзор матча 15 января 2017
Сельта
15.01.2017, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
89'
Н. Радойя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Алавес
Желтая карточка
А. Фонтас
90'
+4
Желтая карточка
Х. Кастро
90'
+3
Замена
С. Гомес
️️️️
Я. Аспас
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Н. Радойя
Пас отдал
У. Мальо
89'
88'
Замена
Р. Собрино
️️️️
В. Камараса
84'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
79'
Желтая карточка
Алексис
77'
Замена
К. Вигарай
️️️️
Э. Мендес
Замена
Д. Росси
️️️️
Д. Гуидетти
71'
66'
Желтая карточка
Э. Мендес
Замена
Х. Кастро
️️️️
Г. Кабрал
50'
49'
Замена
Алексис
️️️️
И. Гомес
46'
Вторая желтая
З. Феддаль
22'
Желтая карточка
З. Феддаль
20'
Желтая карточка
К. Фемения
Желтая карточка
Г. Кабрал
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
21
Марсело Диас
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
4
Алексис
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
3-2-2-1-2
36
Бланко
22
Радойя
22
Кабрал
3
Фонтас
14
Ронкалья
22
Мальо
10
Васс
21
Диас
10
Бонгонда
11
Гуидетти
10
Аспас
4-3-1-2
1
Пачеко
17
Фемения
5
Лагвардия
3
Феддаль
19
Эрнандес
7
Мендес
19
Гарсия
14
Льоренте
6
Камараса
16
Дейверсон
11
Гомес
22
Кабрал
17
Кастро
17
Кастро
22
Кабрал
10
Аспас
21
Гомес
21
Гомес
10
Аспас
11
Гуидетти
25
Росси
25
Росси
11
Гуидетти
11
Гомес
4
Алексис
4
Алексис
11
Гомес
7
Мендес
2
Вигарай
2
Вигарай
7
Мендес
6
Камараса
19
Собрино
19
Собрино
6
Камараса
Остались в запасе
Сельта
Алавес
1
Серхио Альварес
ВР
77
Пионе Систо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
10
Александар Катай
ЛВ
13
Адриан Ортола
ВР
16
Даниэль Торрес
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
77
Пионе Систо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Остались в запасе
10
Александар Катай
ЛВ
13
Адриан Ортола
ВР
16
Даниэль Торрес
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Сельта - Алавес
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Балаидос
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