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Расписание матчей
Кубок Африки
Алжир - Зимбабве
Алжир - Зимбабве: обзор матча 15 января 2017
Алжир
15.01.2017, воскресенье, 19:00
Кубок африканских наций, группа B, 1 тур
2 : 2
Завершен
Зимбабве
12'
Р. Марез
82'
Р. Марез
17'
К. Махачи
29'
Н. Мушекви (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алжир - Зимбабве
ГОЛ! 2:2!
Р. Марез
Пас отдал
Р. Геззаль
82'
78'
Замена
К. Маладжила
️️️️
Н. Мушекви
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Э. Судани
77'
Замена
М. Мефта
️️️️
М. Белхитер
46'
38'
Желтая карточка
М. Русике
29'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Мушекви
Желтая карточка
М. Белхитер
28'
17'
ГОЛ! 1:1!
К. Махачи
Пас отдал
Д. Фири
12'
Замена
М. Русике
️️️️
Н. Мусона
ГОЛ! 1:0!
Р. Марез
Пас отдал
И. Слимани
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
20
Мохтар Белхитер
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Набиль Бенталеб
ЦП
11
Ясин Браими
АП
17
Адлан Гедиура
ПП
7
Рияд Марез
ПВ
15
Эль-Арби Судани
ЦФ
13
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Зимбабве
16
Татенда Мукурува
ВР
3
Дэнни Фири
ВР
4
Хардлиф Звирекви
ЦЗ
6
Онисмор Базера
ЦЗ
5
Элиша Муройва
ЦЗ
2
Коста Намойнесу
ЦЗ
16
Кудакваше Махачи
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
20
Хама Билльят
АП
14
Виллард Катсанде
ПП
9
Няша Мушекви
ЦФ
Главный тренер
Каллисто Пасува
Алжир
16
Малик Ассела
ВР
1
Шамседдин Рахмани
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
22
Мохамед Мефта
ЦЗ
12
Мохамед Бенъяхья
ЦЗ
5
Хишам Белкаруи
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
9
Софьян Ханни
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
19
Мехди Абид
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
Зимбабве
1
Бернард Донован
ВР
23
Такабва Мавайя
ВР
19
Лоуренс Мланга
ЦЗ
12
Брюс Кангва
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
22
Оскар Машапа
ЦП
18
Марвелус Накамба
ЦП
13
Кутберт Маладжила
ЦФ
7
Мэттью Русике
ЦФ
11
Тендай Ндоро
ЦФ
11
Тино Кадевере
ЦФ
8
Эванс Русике
ЦФ
4-2-2-2
23
М'Боли
3
Гулам
20
Белхитер
2
Манди
21
Бенсебаини
19
Бенталеб
17
Гедиура
11
Браими
7
Марез
13
Слимани
15
Судани
4-2-2-1
16
Мукурува
6
Базера
5
Муройва
2
Намойнесу
4
Звирекви
14
Катсанде
16
Махачи
17
Мусона
20
Билльят
9
Мушекви
20
Белхитер
22
Мефта
22
Мефта
20
Белхитер
15
Судани
18
Геззаль
18
Геззаль
15
Судани
9
Мушекви
13
Маладжила
13
Маладжила
9
Мушекви
17
Мусона
7
Русике
7
Русике
17
Мусона
Остались в запасе
Алжир
Зимбабве
16
Малик Ассела
ВР
1
Шамседдин Рахмани
ВР
12
Мохамед Бенъяхья
ЦЗ
6
Джамел Месба
ЛЗ
5
Хишам Белкаруи
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
9
Софьян Ханни
ЦП
19
Мехди Абид
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
1
Бернард Донован
ВР
23
Такабва Мавайя
ВР
19
Лоуренс Мланга
ЦЗ
11
Тендай Ндоро
ЦФ
12
Брюс Кангва
ЦЗ
22
Оскар Машапа
ЦП
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
18
Марвелус Накамба
ЦП
11
Тино Кадевере
ЦФ
8
Эванс Русике
ЦФ
Главный тренер
Каллисто Пасува
Остались в запасе
16
Малик Ассела
ВР
1
Шамседдин Рахмани
ВР
12
Мохамед Бенъяхья
ЦЗ
6
Джамел Месба
ЛЗ
5
Хишам Белкаруи
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
9
Софьян Ханни
ЦП
19
Мехди Абид
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
Остались в запасе
1
Бернард Донован
ВР
23
Такабва Мавайя
ВР
19
Лоуренс Мланга
ЦЗ
11
Тендай Ндоро
ЦФ
12
Брюс Кангва
ЦЗ
22
Оскар Машапа
ЦП
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
18
Марвелус Накамба
ЦП
11
Тино Кадевере
ЦФ
8
Эванс Русике
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Главный тренер
Каллисто Пасува
Статистика матча Алжир - Зимбабве
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 1
30.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Кубок африканских наций, 3 тур
Зимбабве
2 : 3
29.12.2025
ЮАР
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Информация о матче
Главный судья:
Тессема Бамлак
Стадион:
Стад де Франсвилль
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