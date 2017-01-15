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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Палермо
Сассуоло - Палермо: обзор матча 15 января 2017
Сассуоло
15.01.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
4 : 1
Завершен
Палермо
15'
А. Матри
24'
А. Рагуса
66'
А. Матри
83'
М. Политано
9'
Р. Квайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Палермо
ГОЛ! 4:1!
М. Политано
Пас отдал
Г. Дефрель
83'
Замена
А. Дункан
️️️️
А. Матри
82'
78'
Замена
Н. Балог
️️️️
Р. Квайсон
Замена
М. Политано
️️️️
Д. Берарди
77'
74'
Желтая карточка
Э. Гольданига
Желтая карточка
П. Лирола
71'
ГОЛ! 3:1!
А. Матри
66'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Ф. Риччи
65'
61'
Замена
А. Диаманти
️️️️
К. Эмбало
Желтая карточка
Л. Маццителли
47'
45'
Замена
М. Морганелла
️️️️
Р. Витьелло
33'
Желтая карточка
Р. Квайсон
ГОЛ! 2:1!
А. Рагуса
Пас отдал
Д. Берарди
24'
ГОЛ! 1:1!
А. Матри
Пас отдал
Д. Берарди
15'
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Квайсон
Пас отдал
И. Несторовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Федерико Риччи
АП
20
Альберто Аквилани
ПП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЛП
18
Мато Яяло
ЦП
25
Бруно Энрике
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
9
Стефан Сильва
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
15
Ачерби
5
Летшерт
13
Пелузо
14
Лирола
36
Маццителли
20
Аквилани
32
Рагуса
11
Риччи
94
Берарди
21
Матри
3-4-3
1
Посавец
2
Витьелло
18
Гольданига
21
Гонсалес
3
Рисполи
18
Яяло
25
Энрике
3
Пеццелла
90
Несторовски
7
Эмбало
19
Квайсон
21
Матри
32
Дункан
32
Дункан
21
Матри
94
Берарди
21
Политано
21
Политано
94
Берарди
11
Риччи
92
Дефрель
92
Дефрель
11
Риччи
7
Эмбало
23
Диаманти
23
Диаманти
7
Эмбало
2
Витьелло
89
Морганелла
89
Морганелла
2
Витьелло
19
Квайсон
22
Балог
22
Балог
19
Квайсон
Остались в запасе
Сассуоло
Палермо
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
9
Стефан Сильва
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
77
Николас Пьерини
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Остались в запасе
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
9
Стефан Сильва
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Сассуоло - Палермо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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