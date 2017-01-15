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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Эмполи
Сампдория - Эмполи: обзор матча 15 января 2017
Сампдория
15.01.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
0 : 0
Завершен
Эмполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Эмполи
90'
+1
Замена
А. Тельо
️️️️
Р. Крунич
90'
Желтая карточка
Л. Мчедлидзе
89'
Желтая карточка
А. Диуссе
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Л. Муриэль
85'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Р. Альварес
81'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Д. Прат
68'
65'
Замена
М. Пуччарелли
️️️️
Г. Марилунго
56'
Замена
А. Коста
️️️️
У. Чосич
Желтая карточка
К. Линетти
39'
39'
Желтая карточка
У. Чосич
Желтая карточка
П. Перейра
38'
31'
Пенальти не реализован!
Л. Мчедлидзе
Желтая карточка
А. Паломбо
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
17
Анджело Паломбо
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
17
Карол Линетти
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
33
Раде Крунич
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
31
Филип Джуричич
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
2-1-3-2-2
1
Пуджиони
13
Реджини
14
Шкриньяр
34
Торрейра
17
Паломбо
26
Прат
17
Линетти
11
Альварес
13
Перейра
14
Шик
10
Муриэль
4-2-1-2
11
Кроче
16
Лорини
55
Беллуски
15
Чосич
21
Паскуаль
33
Крунич
10
Диуссе
17
Сапонара
9
Мчедлидзе
19
Марилунго
26
Прат
8
Фернандеш
8
Фернандеш
26
Прат
11
Альварес
31
Джуричич
31
Джуричич
11
Альварес
10
Муриэль
27
Квальярелла
27
Квальярелла
10
Муриэль
15
Чосич
21
Коста
21
Коста
15
Чосич
33
Крунич
70
Тельо
70
Тельо
33
Крунич
19
Марилунго
20
Пуччарелли
20
Пуччарелли
19
Марилунго
Остались в запасе
Сампдория
Эмполи
22
Андреа Тоццо
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
23
Матеус Перейра
ЦП
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Остались в запасе
22
Андреа Тоццо
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
35
Стэнли Амузи
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Статистика матча Сампдория - Эмполи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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