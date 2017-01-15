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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монако
Марсель - Монако: обзор матча 15 января 2017
Марсель
15.01.2017, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 4
Завершен
Монако
28'
Роланду
15'
Т. Лемар
21'
Р. Фалькао
45'
Б. Силва
56'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Монако
90'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Б. Силва
Замена
С. Хауи
️️️️
Ф. Товен
89'
86'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Р. Фалькао
81'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
В. Жермен
Желтая карточка
М. Лопес
65'
Замена
Дория
️️️️
К. Рекик
59'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Р. Кабелла
57'
56'
ГОЛ! 1:4!
Б. Силва
45'
ГОЛ! 1:3!
Б. Силва
Пас отдал
А. Туре
34'
Желтая карточка
Б. Силва
ГОЛ! 1:2!
Роланду
Пас отдал
М. Лопес
28'
21'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фалькао
Пас отдал
Д. Сидибе
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лемар
Пас отдал
Т. Бакайоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
20
Максим Лопес
ПП
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Марсель
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
29
Зинедин Машаш
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Антуан Рабийяр
ЦФ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
4-3-2-1
16
Пеле
4
Рекик
16
Фанни
6
Роланду
2
Сакаи
99
Ангисса
21
Ванкер
20
Лопес
5
Кабелла
10
Товен
18
Гомис
4-2-2-2
1
Субашич
19
Сидибе
15
Глик
21
Жемерсон
6
Туре
6
Фабиньо
8
Бакайоко
18
Лемар
20
Силва
98
Жермен
9
Фалькао
4
Рекик
21
Дория
21
Дория
4
Рекик
5
Кабелла
70
Сарр
70
Сарр
5
Кабелла
10
Товен
10
Хауи
10
Хауи
10
Товен
98
Жермен
8
Моутинью
8
Моутинью
98
Жермен
9
Фалькао
9
Каррийо
9
Каррийо
9
Фалькао
20
Силва
10
Мбаппе
10
Мбаппе
20
Силва
Остались в запасе
Марсель
Монако
28
Антуан Рабийяр
ЦФ
8
Бубакар Камара
ОП
30
Брис Самба
ВР
29
Зинедин Машаш
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
28
Антуан Рабийяр
ЦФ
8
Бубакар Камара
ОП
30
Брис Самба
ВР
29
Зинедин Машаш
ЦП
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Марсель - Монако
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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