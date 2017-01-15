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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Сити
Эвертон - Манчестер Сити: обзор матча 15 января 2017
Эвертон
15.01.2017, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Манчестер Сити
34'
Р. Лукаку
47'
К. Миральяс
79'
Т. Дэвис
90+4'
А. Лукман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Сити
ГОЛ! 4:0!
А. Лукман
Пас отдал
Ш. Коулмен
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Н. Отаменди
Желтая карточка
Р. Лукаку
90'
+2
Замена
А. Лукман
️️️️
Р. Баркли
90'
ГОЛ! 3:0!
Т. Дэвис
Пас отдал
Р. Баркли
79'
75'
Желтая карточка
Д. Сильва
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Г. Бэрри
74'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
К. Миральяс
65'
62'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
П. Хавьер Сабалета
Желтая карточка
М. Холгейт
55'
ГОЛ! 2:0!
К. Миральяс
Пас отдал
Р. Баркли
47'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Миральяс
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
18
Гарет Бэрри
АП
23
Шеймус Коулмен
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-4-1-2
1
Жоэль
5
Уилльямс
27
Холгейт
26
Мори
3
Бэйнс
6
Баркли
22
Дэвис
23
Коулмен
18
Бэрри
9
Лукаку
87
Миральяс
4-2-3-1
1
Браво
3
Санья
30
Отаменди
6
Стоунз
3
Клиши
5
Сабалета
42
Туре
11
Де Брюйне
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
6
Баркли
11
Лукман
11
Лукман
6
Баркли
87
Миральяс
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
87
Миральяс
18
Бэрри
16
МакКарти
16
МакКарти
18
Бэрри
5
Сабалета
17
Ихеначо
17
Ихеначо
5
Сабалета
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Сити
1
Маартен Стекеленбург
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
12
Аарон Леннон
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
12
Аарон Леннон
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Эвертон - Манчестер Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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