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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Сассуоло
Пескара - Сассуоло: обзор матча 22 января 2017
Пескара
22.01.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 3
Завершен
Сассуоло
56'
Ж. Баэбек
1'
А. Матри
65'
Л. Пеллегрини
73'
А. Матри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Сассуоло
90'
Желтая карточка
М. Политано
89'
Желтая карточка
Л. Антеи
Пенальти не реализован!
К. Бираги
88'
Желтая карточка
Б. Кристанте
84'
81'
Замена
А. Дункан
️️️️
Л. Пеллегрини
75'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
А. Матри
Замена
А. Бенали
️️️️
А. Кода
74'
73'
ГОЛ! 1:3!
А. Матри
Пас отдал
М. Политано
Замена
С. Пепе
️️️️
Ж. Баэбек
66'
65'
ГОЛ! 1:2!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Л. Маццителли
Замена
Л. Мемушай
️️️️
В. Верре
63'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Баэбек
Пас отдал
К. Бираги
56'
54'
Замена
Л. Антеи
️️️️
П. Лирола
Желтая карточка
А. Бруно
44'
44'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
39'
Желтая карточка
Д. Берарди
25'
Желтая карточка
А. Матри
Желтая карточка
А. Кода
20'
Желтая карточка
Д. Капрари
16'
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Матри
Пас отдал
М. Политано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Кристиано Бираги
ЛП
5
Алессандро Бруно
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Алессандро Кресценци
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
20
Альберто Аквилани
ПП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Пескара
12
Габриэле Альдегани
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
28
Александру Митрица
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Сассуоло
30
Бриан Коста
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
3-5-2
1
Биццарри
35
Кода
44
Форнасьер
2
Стендардо
3
Бираги
5
Бруно
26
Верре
4
Кристанте
23
Кресценци
38
Баэбек
10
Капрари
4-2-3-1
47
Консильи
14
Лирола
28
Каннаваро
15
Ачерби
13
Пелузо
20
Аквилани
36
Маццителли
21
Политано
7
Пеллегрини
94
Берарди
21
Матри
38
Баэбек
3
Пепе
3
Пепе
38
Баэбек
35
Кода
50
Бенали
50
Бенали
35
Кода
26
Верре
20
Мемушай
20
Мемушай
26
Верре
14
Лирола
51
Антеи
51
Антеи
14
Лирола
7
Пеллегрини
32
Дункан
32
Дункан
7
Пеллегрини
21
Матри
92
Дефрель
92
Дефрель
21
Матри
Остались в запасе
Пескара
Сассуоло
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
20
Адриан Кубас
ОП
12
Габриэле Альдегани
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
28
Александру Митрица
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
77
Николас Пьерини
ЛВ
30
Бриан Коста
ВР
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
20
Адриан Кубас
ОП
12
Габриэле Альдегани
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
28
Александру Митрица
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
77
Николас Пьерини
ЛВ
30
Бриан Коста
ВР
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
Главный тренер
Массимо Оддо
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Пескара - Сассуоло
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Адриатико
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