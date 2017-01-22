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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Марсель
Лион - Марсель: обзор матча 22 января 2017
Лион
22.01.2017, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
3 : 1
Завершен
Марсель
43'
М. Вальбуэна
61'
А. Ляказетт
75'
А. Ляказетт
67'
Дория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Марсель
89'
Замена
С. Хауи
️️️️
Ф. Товен
85'
Желтая карточка
Х. Сакаи
Замена
Д. Ферри
️️️️
К. Толиссо
85'
Замена
М. Депай
️️️️
М. Вальбуэна
79'
ГОЛ! 3:1!
А. Ляказетт
75'
Замена
Л. Тусар
️️️️
Н. Фекир
71'
67'
ГОЛ! 2:1!
Дория
66'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Б. Сарр
66'
Замена
Р. Алессандрини
️️️️
М. Лопес
ГОЛ! 2:0!
А. Ляказетт
61'
48'
Желтая карточка
Р. Фанни
ГОЛ! 1:0!
М. Вальбуэна
Пас отдал
Ж. Морель
43'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Набиль Фекир
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
21
Дория
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ПП
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Марсель
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
96
Жульен Да Коста
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
5
Реми Кабелла
АП
4-1-1-3-1
1
Лопеш
21
Морель
2
Маммана
2
Янга-Мбива
2
Рафаэл
25
Гоналон
8
Толиссо
70
Корне
10
Фекир
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
3-2-3-1-1
16
Пеле
21
Дория
16
Фанни
6
Роланду
70
Сарр
2
Сакаи
20
Лопес
8
Сансон
99
Ангисса
10
Товен
18
Гомис
10
Фекир
29
Тусар
29
Тусар
10
Фекир
8
Толиссо
4
Ферри
4
Ферри
8
Толиссо
28
Вальбуэна
10
Депай
10
Депай
28
Вальбуэна
20
Лопес
7
Алессандрини
7
Алессандрини
20
Лопес
10
Товен
10
Хауи
10
Хауи
10
Товен
70
Сарр
5
Кабелла
5
Кабелла
70
Сарр
Остались в запасе
Лион
Марсель
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
96
Жульен Да Коста
ЦП
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
96
Жульен Да Коста
ЦП
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лион - Марсель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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