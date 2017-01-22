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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Сельта
Реал Сосьедад - Сельта: обзор матча 22 января 2017
Реал Сосьедад
22.01.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
72'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Сельта
Желтая карточка
Хуанми
86'
83'
Замена
Я. Аспас
️️️️
П. Шейх
80'
Желтая карточка
Д. Росси
Замена
Й. Гастаньяга
️️️️
С. Каналес
80'
73'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Х. Сене
ГОЛ! 1:0!
Хуанми
Пас отдал
С. Каналес
72'
Замена
Х. Прието
️️️️
К. Вела
71'
68'
Замена
Н. Радойя
️️️️
Х. Санчес
Желтая карточка
Ю. Бершиче
66'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
В. Жозе
63'
28'
Желтая карточка
К. Планас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Давид Зурутуса
ПП
7
Хуанми
ЛФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Хосеп Сене
ПП
77
Пионе Систо
ЛФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
24
Давид Конча
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-2-1-3
28
Рульи
17
Бершиче
26
Мартинес
16
Навас
2
Сальдуа
23
Гранеро
17
Зурутуса
20
Каналес
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
10
Вела
4-4-2
1
Альварес
14
Ронкалья
21
Планас
21
Гомес
3
Фонтас
10
Сене
19
Эрнандес
19
Санчес
24
Шейх
25
Росси
77
Систо
20
Каналес
5
Гастаньяга
5
Гастаньяга
20
Каналес
10
Вела
10
Прието
10
Прието
10
Вела
12
Виллиан Жозе
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
19
Санчес
22
Радойя
22
Радойя
19
Санчес
10
Сене
11
Гуидетти
11
Гуидетти
10
Сене
24
Шейх
10
Аспас
10
Аспас
24
Шейх
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Сельта
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Давид Конча
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
18
Альваро Лемос
ПЗ
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Давид Конча
ЦФ
Остались в запасе
18
Альваро Лемос
ПЗ
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Иван Вильяр
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Реал Сосьедад - Сельта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Реале Арена
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