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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Бернли
Арсенал - Бернли: обзор матча 22 января 2017
Арсенал
22.01.2017, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Бернли
59'
Ш. Мустафи
90+8'
А. Санчес (П)
90+3'
А. Грэй (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Бернли
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Санчес
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
Э. Барнс
Желтая карточка
Ш. Мустафи
90'
+5
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Грэй
Замена
Э. Бельерин
️️️️
М. Озил
89'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
О. Жиру
87'
77'
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Дефур
76'
Замена
Д. Тарковски
️️️️
Д. Марни
74'
Желтая карточка
Д. Марни
73'
Замена
Д. Бартон
️️️️
Д. Хендрик
Замена
Ф. Коклен
️️️️
А. Ивоби
69'
Красная карточка
Г. Джака
65'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Мустафи
Пас отдал
М. Озил
59'
58'
Желтая карточка
М. Лоутон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
45
Андре Грэй
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
7
Лукас
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
8
Джоуи Бартон
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Чех
18
Монреаль
13
Мустафи
3
Паулиста
6
Косиельни
34
Джака
21
Рэмзи
17
Ивоби
10
Озил
9
Жиру
4
Санчес
3-5-2
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
5
Кин
21
Бойд
25
Марни
29
Хендрик
3
Уорд
16
Дефур
35
Барнс
45
Грэй
10
Озил
2
Бельерин
2
Бельерин
10
Озил
17
Ивоби
13
Коклен
13
Коклен
17
Ивоби
9
Жиру
18
Уэлбек
18
Уэлбек
9
Жиру
25
Марни
6
Тарковски
6
Тарковски
25
Марни
29
Хендрик
8
Бартон
8
Бартон
29
Хендрик
16
Дефур
19
Воукс
19
Воукс
16
Дефур
Остались в запасе
Арсенал
Бернли
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Арсенал - Бернли
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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