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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сампдория
Аталанта - Сампдория: обзор матча 22 января 2017
Аталанта
22.01.2017, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
54'
А. Гомес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Сампдория
89'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
Замена
Р. Толой
️️️️
А. Гомес
88'
83'
Замена
А. Будимир
️️️️
Б. Фернандеш
81'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
Желтая карточка
Я. Куртич
74'
Замена
Э. Жуканович
️️️️
А. Конти
61'
58'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
К. Линетти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гомес
54'
51'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Д. Прат
Замена
А. Грасси
️️️️
Ф. Мелегони
45'
29'
Желтая карточка
П. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
13
Андреа Конти
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
17
Карол Линетти
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Аталанта
22
Стефано Мацциини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Сампдория
22
Андреа Тоццо
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
4-4-2
1
Бериша
37
Спинаццола
5
Масиелло
95
Бастони
23
Кальдара
72
Мелегони
27
Куртич
8
Фройлер
13
Конти
10
Гомес
37
Петанья
3-1-2-2-2
1
Пуджиони
20
Павлович
26
Сильвестре
14
Шкриньяр
34
Торрейра
17
Линетти
26
Прат
13
Перейра
8
Фернандеш
14
Шик
27
Квальярелла
10
Гомес
2
Толой
2
Толой
10
Гомес
13
Конти
87
Жуканович
87
Жуканович
13
Конти
72
Мелегони
33
Грасси
33
Грасси
72
Мелегони
26
Прат
31
Джуричич
31
Джуричич
26
Прат
17
Линетти
10
Муриэль
10
Муриэль
17
Линетти
8
Фернандеш
17
Будимир
17
Будимир
8
Фернандеш
Остались в запасе
Аталанта
Сампдория
22
Стефано Мацциини
ВР
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
22
Андреа Тоццо
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
Остались в запасе
22
Стефано Мацциини
ВР
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
22
Андреа Тоццо
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Аталанта - Сампдория
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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