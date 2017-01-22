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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Нумансия
Леванте - Нумансия: обзор матча 22 января 2017
Леванте
22.01.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Сегунда, 22 тур
1 : 0
Завершен
Нумансия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Нумансия
Желтая карточка
А. Гарсия
71'
Начало матча
Статистика матча Леванте - Нумансия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
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Нумансия
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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