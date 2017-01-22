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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Севилья
Осасуна - Севилья: обзор матча 22 января 2017
Осасуна
22.01.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 19 тур
3 : 4
Завершен
Севилья
15'
С. Леон
63'
В. Иборра (АГ)
90+3'
К. Кодро
43'
В. Иборра
65'
В. Иборра
80'
Ф. Васкес
90+2'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Севилья
Желтая карточка
Э. Ривьер
90'
+4
ГОЛ! 3:4!
К. Кодро
Пас отдал
А. Беренгер
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
П. Сарабия
90'
Замена
Х. Корреа
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
К. Кодро
️️️️
Ф. Тьенса Нуньес
88'
84'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
Ф. Васкес
Желтая карточка
М. Фернандес
81'
Желтая карточка
О. Риера
81'
80'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Г. Меркадо
80'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Васкес
Пас отдал
П. Сарабия
Замена
И. Гарсия
️️️️
Г. Чаушич
74'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
С. Леон
71'
65'
ГОЛ! 2:2!
В. Иборра
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
В. Иборра
63'
44'
Желтая карточка
В. Иборра
43'
ГОЛ! 1:1!
В. Иборра
Пас отдал
С. Йоветич
29'
Желтая карточка
А. Рами
19'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Желтая карточка
Р. Торрес
18'
ГОЛ! 1:0!
С. Леон
Пас отдал
Р. Торрес
15'
Желтая карточка
Ф. Тьенса Нуньес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
6
Фаусто Тьенса Нуньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
20
Иманол Гарсия
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
9
Хайме
ЦП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Хироши Кийотаке
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
3-1-2-2-2
0
Фернандес
18
Клер
15
Гарсия
30
Боннин
6
Ойер
23
Чаушич
6
Тьенса Нуньес
10
Торрес
7
Беренгер
21
Риера
11
Леон
3-2-2-1-2
15
Серхио Рико
23
Рами
25
Меркадо
25
Мариано
2
Пареха
18
Эскудеро
15
Н'Зонзи
10
Иборра
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
23
Чаушич
20
Гарсия
20
Гарсия
23
Чаушич
11
Леон
97
Ривьер
97
Ривьер
11
Леон
6
Тьенса Нуньес
19
Кодро
19
Кодро
6
Тьенса Нуньес
20
Васкес
5
Краневиттер
5
Краневиттер
20
Васкес
25
Меркадо
7
Сарабия
7
Сарабия
25
Меркадо
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
32
Корреа
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Осасуна
Севилья
1
Хуан Перес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
9
Хайме
ЦП
Главный тренер
Петар Васильевич
13
Давид Сорья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
9
Хайме
ЦП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Осасуна - Севилья
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Эль Садар
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