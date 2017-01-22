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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Барселона
Эйбар - Барселона: обзор матча 22 января 2017
Эйбар
22.01.2017, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 19 тур
0 : 4
Завершен
Барселона
32'
Д. Суарес
50'
Л. Месси
68'
Л. Суарес
90+1'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Барселона
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
Неймар
Пас отдал
А. Видаль
Замена
К. Ривера
️️️️
А. Луна
82'
Замена
Р. Пенья
️️️️
Т. Инуи
78'
76'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Л. Суарес
Замена
Ф. Рико
️️️️
А. Гонсалес
74'
68'
ГОЛ! 0:3!
Л. Суарес
65'
Замена
А. Видаль
️️️️
С. Роберто
50'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
С. Энрих
44'
42'
Желтая карточка
А. Туран
Желтая карточка
А. Капа
39'
32'
ГОЛ! 0:1!
Д. Суарес
Желтая карточка
Г. Эскаланте
26'
10'
Замена
Д. Суарес
️️️️
С. Бускетс
9'
Травма
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
29
Хосуэ Доррио
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
4
Фран Рико
ПП
23
Нано Меса
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Родригес
13
Луна
15
дос Сантос
24
Лежен
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
8
Гонсалес
14
Инуи
14
Леон
9
Энрих
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
14
Умтити
22
Матье
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
66
Туран
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
14
Инуи
7
Пенья
7
Пенья
14
Инуи
13
Луна
17
Ривера
17
Ривера
13
Луна
8
Гонсалес
4
Рико
4
Рико
8
Гонсалес
6
Роберто
22
Видаль
22
Видаль
6
Роберто
5
Бускетс
4
Суарес
4
Суарес
5
Бускетс
9
Суарес
9
Алькасер
9
Алькасер
9
Суарес
Остались в запасе
Эйбар
Барселона
29
Хосуэ Доррио
ЦП
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
29
Хосуэ Доррио
ЦП
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Нано Меса
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Эйбар - Барселона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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