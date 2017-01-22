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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Жирона - Севилья
Жирона - Севилья: обзор матча 22 января 2017
Жирона
22.01.2017, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 22 тур
2 : 0
Завершен
Севилья
60'
С. Лонго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Севилья
ГОЛ! 1:0!
С. Лонго
60'
Начало матча
Статистика матча Жирона - Севилья
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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