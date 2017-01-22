Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Кельн
Майнц - Кельн: обзор матча 22 января 2017
Майнц
22.01.2017, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Кельн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Кельн
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
Й. Муто
89'
Замена
М. Бузиан
️️️️
Х. Самперио
77'
74'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
К. Клеменс
64'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
Желтая карточка
Г. Бюссманн
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
16
Павел Ольковски
ПП
10
Юя Осако
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Майнц
24
Янник Хут
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
33
Мунир Бузиан
ЦФ
22
Аарон Зейдел
ЦФ
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
4-4-2
1
Лоссль
24
Бюссманн
16
Белл
26
Бунгерт
18
Бросински
20
Фрай
29
Самперио
46
Латца
21
Озтюнали
11
Муто
8
де Бласис
4-1-3-2
18
Кесслер
5
Марох
3
Хайнц
4
Соренсен
14
Хектор
6
Хегер
16
Ольковски
17
Клеменс
34
Рауш
27
Модест
10
Осако
29
Самперио
33
Бузиан
33
Бузиан
29
Самперио
11
Муто
5
Гбамен
5
Гбамен
11
Муто
17
Клеменс
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
17
Клеменс
Остались в запасе
Майнц
Кельн
24
Янник Хут
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
22
Аарон Зейдел
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
28
Свен Мюллер
ВР
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
22
Аарон Зейдел
ЦФ
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
28
Свен Мюллер
ВР
5
Салих Озкан
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Майнц - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
Майнц
Кельн
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
Вчера, 09:18
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
Вчера, 09:18
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+