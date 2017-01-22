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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Херенвен
ПСВ - Херенвен: обзор матча 22 января 2017
ПСВ
22.01.2017, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 19 тур
4 : 3
Завершен
Херенвен
32'
Д. Проппер
40'
Г. Перейро
89'
М. ван Гинкел
90'
Э. Морено
5'
Р. Гоочаннеиджад
54'
Р. Гоочаннеиджад
80'
Р. Гоочаннеиджад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Херенвен
Желтая карточка
М. ван Гинкел
90'
ГОЛ! 4:3!
Э. Морено
90'
ГОЛ! 3:3!
М. ван Гинкел
89'
82'
Замена
Ш. Фейси
️️️️
Д. Сент-Джуст
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Б. Рамселар
82'
80'
ГОЛ! 2:3!
Р. Гоочаннеиджад
78'
Замена
Л. Слагвер
️️️️
А. Зенели
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Г. Перейро
77'
Замена
Д. Бренет
️️️️
Й. Виллемс
76'
54'
ГОЛ! 2:2!
Р. Гоочаннеиджад
44'
Желтая карточка
Д. Сент-Джуст
ГОЛ! 2:1!
Г. Перейро
40'
Желтая карточка
Э. Морено
35'
ГОЛ! 1:1!
Д. Проппер
32'
Желтая карточка
А. Гуардадо
20'
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гоочаннеиджад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Херенвен
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
5
Лукас Бийкер
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
ПСВ
17
Хидде Юрьюс
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
6
Сим Де Йонг
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Херенвен
28
Шей Фейси
ЦЗ
25
Виллем Хузинг
ЦЗ
10
Симон Терн
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
7
Лусиано Слагвер
ЦФ
4-5-1
41
Зут
15
Виллемс
5
Швааб
15
Морено
4
Ариас
24
Проппер
8
ван Гинкел
26
Перейро
23
Рамселар
18
Гуардадо
26
де Йонг
2-1-1-1
1
Мюлдер
6
Сент-Джуст
5
Бийкер
2
Торсбю
9
Зенели
16
Гоочаннеиджад
15
Виллемс
30
Бренет
30
Бренет
15
Виллемс
26
Перейро
6
Де Йонг
6
Де Йонг
26
Перейро
23
Рамселар
8
Джозефзун
8
Джозефзун
23
Рамселар
6
Сент-Джуст
28
Фейси
28
Фейси
6
Сент-Джуст
9
Зенели
7
Слагвер
7
Слагвер
9
Зенели
Остались в запасе
ПСВ
Херенвен
17
Хидде Юрьюс
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Петер Бош
25
Виллем Хузинг
ЦЗ
10
Симон Терн
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
Главный тренер
Хенк Брюгге
Остались в запасе
17
Хидде Юрьюс
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Остались в запасе
25
Виллем Хузинг
ЦЗ
10
Симон Терн
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Хенк Брюгге
Статистика матча ПСВ - Херенвен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
Информация о матче
Стадион:
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