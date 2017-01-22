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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Халл Сити
Челси - Халл Сити: обзор матча 22 января 2017
Челси
22.01.2017, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
45+7'
Д. Коста
81'
Г. Кэхилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Халл Сити
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Д. Коста
87'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кэхилл
Пас отдал
С. Фабрегас
81'
75'
Замена
А. Диоманде
️️️️
А. Эрнандес
Замена
Виллиан
️️️️
Педро
71'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Э. Азар
71'
59'
Замена
У. Ниасс
️️️️
К. Дэйвис
52'
Желтая карточка
Э. Робертсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
В. Мозес
45'
+7
Желтая карточка
Н. Канте
43'
26'
Желтая карточка
К. Дэйвис
21'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Р. Мэйсон
7'
Желтая карточка
М. Доусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛП
8
Райан Мэйсон
ОП
15
Эвандро
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
14
Умар Ниасс
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Куртуа
3
Алонсо
4
Луис
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
18
Матич
91
Канте
11
Мозес
10
Азар
9
Педро
19
Коста
4-1-4-1
17
Якупович
3
Эльабделлауи
5
Магуайр
33
Дэйвис
20
Доусон
8
Мэйсон
15
Эвандро
6
Клукас
23
Хаддлстоун
3
Робертсон
11
Эрнандес
9
Педро
10
Виллиан
10
Виллиан
9
Педро
10
Азар
4
Фабрегас
4
Фабрегас
10
Азар
19
Коста
44
Батшуайи
44
Батшуайи
19
Коста
8
Мэйсон
7
Мейлер
7
Мейлер
8
Мэйсон
33
Дэйвис
14
Ниасс
14
Ниасс
33
Дэйвис
11
Эрнандес
25
Диоманде
25
Диоманде
11
Эрнандес
Остались в запасе
Челси
Халл Сити
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Челси - Халл Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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