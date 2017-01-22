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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кротоне
Дженоа - Кротоне: обзор матча 22 января 2017
Дженоа
22.01.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 2
Завершен
Кротоне
43'
Д. Симеоне
66'
Л. Окампос (П)
54'
Ф. Чеккерини
74'
Д. Феррари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кротоне
89'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
Замена
М. Пинилья
️️️️
Л. Окампос
79'
75'
Замена
Б. Мартелла
️️️️
А. Стоян
74'
ГОЛ! 2:2!
Д. Феррари
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Окампос
66'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Д. Лазович
61'
Желтая карточка
Д. Катальди
58'
54'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Чеккерини
Пас отдал
А. Барберис
ГОЛ! 1:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
И. Кофи
43'
34'
Желтая карточка
А. Рози
Замена
И. Кофи
️️️️
Л. Ригони
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
7
Маркус Роден
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
34
Рубиньо
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
23
Леонардо Морозини
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
3
Клейтон
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
4-3-1-2
16
Ламанна
93
Лаксальт
4
Иццо
6
Муньос
8
Бурдиссо
32
Катальди
30
Ригони
88
Эденилсон
7
Окампос
88
Лазович
18
Симеоне
4-3-3
21
Кордас
11
Чеккерини
31
Сампиризи
20
Рози
67
Феррари
7
Роден
51
Барберис
12
Крисетиг
11
Фальчинелли
29
Тротта
8
Стоян
30
Ригони
5
Кофи
5
Кофи
30
Ригони
7
Окампос
51
Пинилья
51
Пинилья
7
Окампос
88
Лазович
21
Пандев
21
Пандев
88
Лазович
8
Стоян
87
Мартелла
87
Мартелла
8
Стоян
Остались в запасе
Дженоа
Кротоне
44
Никола Нинкович
АП
38
Лукаш Зима
ВР
34
Рубиньо
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
23
Леонардо Морозини
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
3
Клейтон
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
38
Лукаш Зима
ВР
34
Рубиньо
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
23
Леонардо Морозини
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
3
Клейтон
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
9
Сими
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Дженоа - Кротоне
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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