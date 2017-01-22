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Расписание матчей
Кубок Африки
Камерун - Габон
Камерун - Габон: обзор матча 22 января 2017
Камерун
22.01.2017, воскресенье, 22:00
Кубок африканских наций, группа A, 3 тур
0 : 0
Завершен
Габон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камерун - Габон
Замена
В. Абубакар
️️️️
К. Бассогог
83'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
Р. Тамбе
83'
77'
Замена
С. Мбенги
️️️️
М. Эвуна
Замена
Ж. Зуа
️️️️
Э. Салли
76'
73'
Замена
С. Кевин
️️️️
Л. Палун
57'
Замена
Й. Ваште
️️️️
Б. Зе Ондо
Желтая карточка
С. Сиани
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
1
Фабрис Ондоа
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
11
Эдгар Салли
ЦП
8
Бенджамин Муканджо
АП
11
Кристиан Бассогог
ПП
15
Себастьен Сиани
ПП
18
Роберт Тамбе
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Габон
1
Дидье Овоно
ВР
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
8
Ллойд Палун
ЦЗ
20
Денис Буанга
ЛВ
19
Бенжамин Зе Ондо
ЦП
19
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Андре Бийого Поко
ПП
7
Малик Эвуна
ЦФ
9
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Камерун
23
Жоржес Бокве
ВР
16
Жюль Года
ВР
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
2
Эрнест Мабука
ЦЗ
21
Мохамед Дьете
ЦЗ
12
Франк Бойя
ЦП
17
Арно Джум
ЦП
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
9
Жак Зуа
ЦФ
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
Габон
16
Энтони Мезуи
ВР
23
Ив Битсеки
ВР
3
Франк Обамбу
ЦЗ
21
Йоанн Ваште
ЦЗ
13
Самсон Мбенги
ЦП
15
Седрик Ондо Бийоге
ЦП
11
Леви Мадинда
ЦП
12
Каку Гуелор Канга
ЦП
14
Серж Кевин
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ондоа
4
Тейку
19
Фай
3
Н'Кулу
6
Ойонго
5
Нгаду-Нгаджуй
11
Бассогог
11
Салли
15
Сиани
8
Муканджо
18
Тамбе
3-4-1-2
1
Овоно
5
Экюэль-Манга
2
Аппиндангойе
8
Палун
17
Бийого Поко
19
Мартинссон Нгуали
22
Ндонг
19
Зе Ондо
20
Буанга
9
Обамеянг
7
Эвуна
11
Бассогог
10
Абубакар
10
Абубакар
11
Бассогог
11
Салли
9
Зуа
9
Зуа
11
Салли
18
Тамбе
12
Экамби
12
Экамби
18
Тамбе
7
Эвуна
13
Мбенги
13
Мбенги
7
Эвуна
8
Палун
14
Кевин
14
Кевин
8
Палун
19
Зе Ондо
21
Ваште
21
Ваште
19
Зе Ондо
Остались в запасе
Камерун
Габон
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
23
Жоржес Бокве
ВР
16
Жюль Года
ВР
2
Эрнест Мабука
ЦЗ
21
Мохамед Дьете
ЦЗ
12
Франк Бойя
ЦП
17
Арно Джум
ЦП
Главный тренер
Уго Броос
16
Энтони Мезуи
ВР
3
Франк Обамбу
ЦЗ
23
Ив Битсеки
ВР
15
Седрик Ондо Бийоге
ЦП
11
Леви Мадинда
ЦП
12
Каку Гуелор Канга
ЦП
Остались в запасе
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
23
Жоржес Бокве
ВР
16
Жюль Года
ВР
2
Эрнест Мабука
ЦЗ
21
Мохамед Дьете
ЦЗ
12
Франк Бойя
ЦП
17
Арно Джум
ЦП
Остались в запасе
16
Энтони Мезуи
ВР
3
Франк Обамбу
ЦЗ
23
Ив Битсеки
ВР
15
Седрик Ондо Бийоге
ЦП
11
Леви Мадинда
ЦП
12
Каку Гуелор Канга
ЦП
Главный тренер
Уго Броос
Статистика матча Камерун - Габон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Беннетт
(Йоханнесбург)
Стадион:
Стад д'Ангондже
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