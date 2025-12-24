Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Камерун – Габон: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025

Камерун – Габон: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025

24 декабря 2025, 21:50
Камерун
24.12.2025, среда, 23:00
Кубок африканских наций, группа F, 1 тур
1 : 0
Завершен
Габон
6' К. Этта-Эйонг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
16
Девис Эпасси
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Нуху Толо
(К) ЛЗ
3
Чэ Малон
ЦЗ
17
Самюэль Котто
ЦЗ
2
Жуниор Тчамадеу
ПЗ
15
Артур Авом
ЦП
24
Карлос Балеба
ЦП
10
Брайан Мбемо
ПВ
14
Дэнни Намасо
ЦФ
21
Карл Этта-Эйонг
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Габон
23
Loyce Mbaba
ВР
19
Жак Экоми
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
(К) ЦЗ
4
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
28
Энцо Гентон
ЦЗ
3
Антони Ойоно
ПЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
17
Андре Бийого Поко
ЦП
14
Эрик Бокум
АП
20
Денис Буанга
ЛВ
27
Тедди Аверлан
ПВ
Камерун
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
6
Жерзино Ньямси
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
8
Жан Онана
ОП
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Оливье Кеман
ЦП
19
M. Atemengue
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
25
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
26
Кристиан Кофане
ЦФ
12
Патрик Соко
РФ
Габон
1
Ансе Нгуби Демба
ВР
16
Франсуа Бекале
ВР
6
Жоанн Обьянг
ЦЗ
25
Яннис М'Бемба
ЦЗ
13
Мик Омфиа
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
24
Арсен Джонатан До Марколино
ЦЗ
21
Жереми Ойоно
ПЗ
11
Джим Аллевина
ЛП
8
Кленч Луфилу
ОП
18
Марио Лемина
ОП
15
Самаке Нзе Багнама
ОП
10
Шави Бабика
ПВ
9
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
26
Эдлин Рэнди Эссанг-Матути
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Эпасси
13
Йонгва
3
Малон
17
Котто
5
Толо
2
Тчамадеу
15
Авом
24
Балеба
10
Мбемо
21
Этта-Эйонг
14
Намасо
3-2-2-3
23
5
Экюэль-Манга
4
Мукету-Муссунда
28
Гентон
3
Ойоно
19
Экоми
22
Ндонг
17
Бийого Поко
27
Аверлан
14
Бокум
20
Буанга
15
Авом
6
Ньямси
6
Ньямси
15
Авом
24
Балеба
8
Онана
8
Онана
24
Балеба
14
Намасо
25
Эбимбе
25
Эбимбе
14
Намасо
21
Этта-Эйонг
9
Магри
9
Магри
21
Этта-Эйонг
28
Гентон
11
Аллевина
11
Аллевина
28
Гентон
17
Бийого Поко
8
Луфилу
8
Луфилу
17
Бийого Поко
14
Бокум
18
Лемина
18
Лемина
14
Бокум
4
Мукету-Муссунда
10
Бабика
10
Бабика
4
Мукету-Муссунда
27
Аверлан
9
Обамеянг
9
Обамеянг
27
Аверлан
Остались в запасе
Камерун
Габон
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Оливье Кеман
ЦП
19
M. Atemengue
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
26
Кристиан Кофане
ЦФ
12
Патрик Соко
РФ
Главный тренер
Марк Брис
1
Ансе Нгуби Демба
ВР
16
Франсуа Бекале
ВР
6
Жоанн Обьянг
ЦЗ
25
Яннис М'Бемба
ЦЗ
13
Мик Омфиа
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
24
Арсен Джонатан До Марколино
ЦЗ
21
Жереми Ойоно
ПЗ
15
Самаке Нзе Багнама
ОП
26
Эдлин Рэнди Эссанг-Матути
ЦФ
Остались в запасе
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Оливье Кеман
ЦП
19
M. Atemengue
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
26
Кристиан Кофане
ЦФ
12
Патрик Соко
РФ
Остались в запасе
1
Ансе Нгуби Демба
ВР
16
Франсуа Бекале
ВР
6
Жоанн Обьянг
ЦЗ
25
Яннис М'Бемба
ЦЗ
13
Мик Омфиа
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
24
Арсен Джонатан До Марколино
ЦЗ
21
Жереми Ойоно
ПЗ
15
Самаке Нзе Багнама
ОП
26
Эдлин Рэнди Эссанг-Матути
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Статистика матча Камерун - Габон
2
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
9
5
Нарушения
16
9
Офсайды
0
2
Количество передач
317
424
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча Камерун против Габона, 1 тур Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Камерун – Габон

Камерун – Габон: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Кубок африканских наций Габон Камерун
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
Все новости
Все новости
7 игроков африканской сборной сбежали из страны после первых выездных матчей c 2019 года
7 апреля
1
Тренер сборной Мали оценил шансы России на победу в Кубке Африки
30 марта
3
Браима из «Реала» едва не избили в раздевалке сборной Марокко
26 марта
1
Сборная, пропустившая отбор ЧМ-2026, сыграет официальный матч впервые за несколько лет
24 марта
ВидеоСенегал намекнул, что будет защищать Кубок Африки военным путем
21 марта
3
Заявление президента CAF о присуждении победы Марокко в финале Кубка Африки
19 марта
5
Реакция Сенегала на отобранную победу в Кубке Африки
18 марта
5
⚡️ Аннулирован результат финала Кубка Африки и назван новый победитель турнира
18 марта
18
Африканский тренер мечтает возглавить «Реал»
10 февраля
Марокко подаст жалобу по итогам финала Кубка Африки
20 января
1
Мане завершил карьеру в сборной Сенегала после победы в Кубке Африки
19 января
Диас впервые прокомментировал незабитый пенальти в финале Кубка Африки
19 января
«Для людей во всем мире»: Мане объяснил свой поступок в финале Кубка Африки
19 января
1
Инфантино раскритиковал сборную Сенегала, покинувшую поле в финале Кубка Африки
19 января
7
Нагучев заявил, что Диас специально не забил пенальти в финале Кубка Африки
19 января
Тренер Марокко пристыдил Сенегал за уход с поля
19 января
Вратарь Сенегала прокомментировал подозрения, что Диас не забил пенальти специально
19 января
Инсайдер: «Марокко и Сенегал сговорились не забить пенальти ради безопасности»
19 января
7
В Сенегале объявили выходной после победы в Кубке Африки
19 января
Генич одним матерным словом отреагировал на драму в финале Кубка Африки
19 января
1
Кубок Африки. Сенегал выиграл турнир, победив в драматичном матче Марокко (1:0)
19 января
8
ФотоФорвард «Реала» Диас не забил пенальти на 24-й добавленной минуте финала Кубка Африки, ударив паненкой
19 января
6
ФотоИгроки сборной Сенегала покинули поле в знак протеста в финале Кубка Африки
19 января
2
Определился бронзовый призер Кубка африканских наций
17 января
Определился второй финалист Кубка Африки
15 января
1
Определился первый финалист Кубка Африки
14 января
2
Определились полуфинальные пары Кубка Африки
11 января
1
Кубок Африки. Нигерия выбила Алжир, Египет прошел Кот-д`Ивуар благодаря Салаху
10 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+