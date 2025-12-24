24.12.2025, среда, 23:00
Кубок африканских наций, группа F, 1 тур
Кубок африканских наций, группа F, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Камерун
Камерун
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
6
Жерзино Ньямси
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
8
Жан Онана
ОП
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Оливье Кеман
ЦП
19
M. Atemengue
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
25
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
26
Кристиан Кофане
ЦФ
12
Патрик Соко
РФ
Габон
1
Ансе Нгуби Демба
ВР
16
Франсуа Бекале
ВР
6
Жоанн Обьянг
ЦЗ
25
Яннис М'Бемба
ЦЗ
13
Мик Омфиа
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
24
Арсен Джонатан До Марколино
ЦЗ
21
Жереми Ойоно
ПЗ
11
Джим Аллевина
ЛП
8
Кленч Луфилу
ОП
18
Марио Лемина
ОП
15
Самаке Нзе Багнама
ОП
10
Шави Бабика
ПВ
9
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
26
Эдлин Рэнди Эссанг-Матути
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Эпасси
13
Йонгва
3
Малон
17
Котто
5
Толо
2
Тчамадеу
15
Авом
24
Балеба
10
Мбемо
21
Этта-Эйонг
14
Намасо
3-2-2-3
23
5
Экюэль-Манга
4
Мукету-Муссунда
28
Гентон
3
Ойоно
19
Экоми
22
Ндонг
17
Бийого Поко
27
Аверлан
14
Бокум
20
Буанга
15
Авом
6
Ньямси
6
Ньямси
15
Авом
24
Балеба
8
Онана
8
Онана
24
Балеба
14
Намасо
25
Эбимбе
25
Эбимбе
14
Намасо
21
Этта-Эйонг
9
Магри
9
Магри
21
Этта-Эйонг
28
Гентон
11
Аллевина
11
Аллевина
28
Гентон
17
Бийого Поко
8
Луфилу
8
Луфилу
17
Бийого Поко
14
Бокум
18
Лемина
18
Лемина
14
Бокум
4
Мукету-Муссунда
10
Бабика
10
Бабика
4
Мукету-Муссунда
27
Аверлан
9
Обамеянг
9
Обамеянг
27
Аверлан
Остались в запасе
Камерун
Габон
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Оливье Кеман
ЦП
19
M. Atemengue
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
26
Кристиан Кофане
ЦФ
12
Патрик Соко
РФ
Главный тренер
Марк Брис
1
Ансе Нгуби Демба
ВР
16
Франсуа Бекале
ВР
6
Жоанн Обьянг
ЦЗ
25
Яннис М'Бемба
ЦЗ
13
Мик Омфиа
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
24
Арсен Джонатан До Марколино
ЦЗ
21
Жереми Ойоно
ПЗ
15
Самаке Нзе Багнама
ОП
26
Эдлин Рэнди Эссанг-Матути
ЦФ
Остались в запасе
23
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Оливье Кеман
ЦП
19
M. Atemengue
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
26
Кристиан Кофане
ЦФ
12
Патрик Соко
РФ
Остались в запасе
1
Ансе Нгуби Демба
ВР
16
Франсуа Бекале
ВР
6
Жоанн Обьянг
ЦЗ
25
Яннис М'Бемба
ЦЗ
13
Мик Омфиа
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
24
Арсен Джонатан До Марколино
ЦЗ
21
Жереми Ойоно
ПЗ
15
Самаке Нзе Багнама
ОП
26
Эдлин Рэнди Эссанг-Матути
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Статистика матча Камерун - Габон
2
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
9
5
Нарушения
16
9
Офсайды
0
2
Количество передач
317
424
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча Камерун против Габона, 1 тур Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Камерун – Габон
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»