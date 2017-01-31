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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Вулверхэмптон
Барнсли - Вулверхэмптон: обзор матча 31 января 2017
Барнсли
31.01.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 3
Завершен
Вулверхэмптон
80'
М. Робертс
5'
К. Хаус
36'
Д. Эдвардс
77'
Д. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Вулверхэмптон
90'
+3
Желтая карточка
А. Вайманн
90'
Замена
Л. Эванс
️️️️
Б. Энобахаре
85'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
К. Коди
ГОЛ! 1:3!
М. Робертс
80'
77'
ГОЛ! 0:3!
Д. Эдвардс
Замена
А. Армстронг
️️️️
Р. Уильямс
76'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
М. Уоткинс
76'
71'
Замена
А. Вайманн
️️️️
К. Ронан
65'
Желтая карточка
Д. Эдвардс
Замена
М. Джеймс
️️️️
Р. Кент
45'
Красная карточка
А. Моуатт
42'
36'
ГОЛ! 0:2!
Д. Эдвардс
Пас отдал
К. Ронан
Желтая карточка
А. МакДональд
35'
28'
Желтая карточка
Д. Батт
18'
Желтая карточка
К. Коди
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Хаус
Пас отдал
Д. Эдвардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
16
Каллум Эванс
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
7
Адам Хэммилл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
АП
16
Дэвид Эдвардс
ПП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Вулверхэмптон
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
3-5-1-1
17
Дэвис
5
МакДональд
4
Робертс
16
Эванс
7
Уильямс
20
Моуатт
4
Сковен
37
Джеймс
7
Хэммилл
77
Кент
23
Уоткинс
4-3-1-2
1
Бургойн
15
Коди
23
Батт
30
Хаус
2
Доэрти
16
Эдвардс
19
Прайс
25
Ронан
25
Энобахаре
20
Мэйсон
10
Бедварссон
23
Уоткинс
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
23
Уоткинс
7
Уильямс
10
Армстронг
10
Армстронг
7
Уильямс
25
Энобахаре
8
Эванс
8
Эванс
25
Энобахаре
15
Коди
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
15
Коди
25
Ронан
18
Вайманн
18
Вайманн
25
Ронан
Остались в запасе
Барнсли
Вулверхэмптон
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
12
Нуха Дико
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
12
Нуха Дико
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Барнсли - Вулверхэмптон
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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